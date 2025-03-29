Уилсон из «Салавата Юлаева» вторым в КХЛ набрал 6 очков за один матч плей-офф

В Кубке Гагарина второй раз в истории хоккеист набрал шесть очков за матч

Скотт Уилсон забросил три шайбы и сделал три передачи в победном матче с «Сибирью». Ранее в Кубке Гагарина только Никита Гусев набирал шесть очков за матч — в 2022 году он забил гол и сделал пять передач против минского «Динамо

Скотт Уилсон (Фото: Телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»)

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон стал вторым игроком в истории КХЛ после Никиты Гусева, который записал на свой счет шесть очков в одной встрече плей-офф.

Уилсон оформил хет-трик и сделал три результативные передачи во втором матче серии плей-офф с новосибирской «Сибирью» (8:2).

Гусев в марте 2022 года забил гол и сделал пять передач за петербургский СКА в матче с минским «Динамо» (8:3).

Уилсон также стал автором первого хет-трика в истории «Салавата Юлаева» в Кубке Гагарина.

Уилсон играет за уфимский клуб с конца декабря, сезон он начинал в магнитогорском «Металлурге».