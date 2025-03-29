В Кубке Гагарина второй раз в истории хоккеист набрал шесть очков за матч
Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон стал вторым игроком в истории КХЛ после Никиты Гусева, который записал на свой счет шесть очков в одной встрече плей-офф.
Уилсон оформил хет-трик и сделал три результативные передачи во втором матче серии плей-офф с новосибирской «Сибирью» (8:2).
Гусев в марте 2022 года забил гол и сделал пять передач за петербургский СКА в матче с минским «Динамо» (8:3).
Уилсон также стал автором первого хет-трика в истории «Салавата Юлаева» в Кубке Гагарина.
Уилсон играет за уфимский клуб с конца декабря, сезон он начинал в магнитогорском «Металлурге».
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