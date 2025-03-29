Хет-трик Уилсона помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Сибирь»
Уфимский «Салават Юлаев» второй раз подряд разгромил новосибирскую «Сибирь» в 1/8 финала плей-офф КХЛ.
Матч в Уфе завершился со счетом 8:2 (2:2, 4:0, 2:0).
У хозяев льда натуральный хет-трик (когда в матче три гола подряд забивает один хоккеист) оформил Скотт Уилсон, который отличился на 15-й, 27-й и 31-й минутах, по голу на счету Александра Хмелевского (5), Ильдана Газимова (34), Владислава Ефремова (39), Шелдона Ремпала (53) и Нэйтана Тодда (57). Джошуа Ливо сделал пять голевых пасов, Уилсон — три.
У гостей на третьей минуте встречи забили Тревор Мерфи и Владислав Кара.
Первый матч закончился со счетом 7:0. Уфимцы ведут в серии до четырех побед со счетом 2–0.
Третий матч пройдет 31 марта в Новосибирске.
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