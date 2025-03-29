Хет-трик Уилсона помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Сибирь»

«Салават Юлаев» пропустил две шайбы в начале встречи, но потом забил «Сибири» восемь голов. Уилсон оформил натуральный хет-трик и сделал три передачи, у Ливо — пять голевых пасов. Счет в серии 2–0 в пользу уфимцев

Скотт Уилсон (Фото: Телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»)

Уфимский «Салават Юлаев» второй раз подряд разгромил новосибирскую «Сибирь» в 1/8 финала плей-офф КХЛ.

Матч в Уфе завершился со счетом 8:2 (2:2, 4:0, 2:0).

У хозяев льда натуральный хет-трик (когда в матче три гола подряд забивает один хоккеист) оформил Скотт Уилсон, который отличился на 15-й, 27-й и 31-й минутах, по голу на счету Александра Хмелевского (5), Ильдана Газимова (34), Владислава Ефремова (39), Шелдона Ремпала (53) и Нэйтана Тодда (57). Джошуа Ливо сделал пять голевых пасов, Уилсон — три.

У гостей на третьей минуте встречи забили Тревор Мерфи и Владислав Кара.

Первый матч закончился со счетом 7:0. Уфимцы ведут в серии до четырех побед со счетом 2–0.

Третий матч пройдет 31 марта в Новосибирске.