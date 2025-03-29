«Локомотив» повел в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо» со счетом 2–0

«Локомотив» выиграл второй матч плей-офф КХЛ у клуба Ларионова

Шайбы в ворота «Торпедо» забросили Максим Шалунов и Георгий Иванов. «Локомотив» повел в серии со счетом 2–0

Максим Шалунов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Победитель регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» одержал вторую победу в серии 1/8 финала плей-офф с нижегородским «Торпедо».

Вторая игра прошла в Ярославле и завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Максим Шалунов (на 16-й минуте, реализовав большинство) и Георгий Иванов (60, в пустые ворота). Максим Березкин, сделав результативную передачу, набрал очки в четвертом матче подряд.

Вратарь «железнодорожников» Даниил Исаев отразил 25 бросков, в девятый раз в сезоне сыграв на ноль.

Третий матч серии до четырех побед пройдет 31 марта в Нижнем Новгороде.

«Торпедо», которое возглавляет Игорь Ларионов, заняло восьмое место в Западной конференции по итогам «регулярки».