«Локомотив» выиграл второй матч плей-офф КХЛ у клуба Ларионова
Победитель регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» одержал вторую победу в серии 1/8 финала плей-офф с нижегородским «Торпедо».
Вторая игра прошла в Ярославле и завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Максим Шалунов (на 16-й минуте, реализовав большинство) и Георгий Иванов (60, в пустые ворота). Максим Березкин, сделав результативную передачу, набрал очки в четвертом матче подряд.
Вратарь «железнодорожников» Даниил Исаев отразил 25 бросков, в девятый раз в сезоне сыграв на ноль.
Третий матч серии до четырех побед пройдет 31 марта в Нижнем Новгороде.
«Торпедо», которое возглавляет Игорь Ларионов, заняло восьмое место в Западной конференции по итогам «регулярки».
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