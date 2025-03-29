 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Локомотив» выиграл второй матч плей-офф КХЛ у клуба Ларионова

«Локомотив» повел в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо» со счетом 2–0
Шайбы в ворота «Торпедо» забросили Максим Шалунов и Георгий Иванов. «Локомотив» повел в серии со счетом 2–0
Максим Шалунов
Максим Шалунов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Победитель регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» одержал вторую победу в серии 1/8 финала плей-офф с нижегородским «Торпедо».

Вторая игра прошла в Ярославле и завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Максим Шалунов (на 16-й минуте, реализовав большинство) и Георгий Иванов (60, в пустые ворота). Максим Березкин, сделав результативную передачу, набрал очки в четвертом матче подряд.

Вратарь «железнодорожников» Даниил Исаев отразил 25 бросков, в девятый раз в сезоне сыграв на ноль.

Третий матч серии до четырех побед пройдет 31 марта в Нижнем Новгороде.

Клуб Ротенберга проиграл московскому «Динамо» на старте плей-офф КХЛ
Спорт
Главный тренер СКА Роман Ротенберг

«Торпедо», которое возглавляет Игорь Ларионов, заняло восьмое место в Западной конференции по итогам «регулярки».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль ХК Торпедо Нижний Новгород
Материалы по теме
Лидер Восточной конференции сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
Спорт
Действующий чемпион второй раз проиграл «Авангарду» в плей-офф КХЛ
Спорт
ЦСКА второй раз проиграл минскому «Динамо» в плей-офф КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Bloomberg узнал о желании Киева добиться больших инвестиций от СШАПолитика, 20:11
В Кубке Гагарина второй раз в истории хоккеист набрал шесть очков за матчСпорт, 20:03
Роспотребнадзор проверит информацию о новом вирусе в РоссииОбщество, 19:57
Минпромторг представил список облагаемых налогом на роскошь автомобилейАвто, 19:43
В МВФ допустили завершение конфликта на Украине в конце годаПолитика, 19:18
«Манчестер Сити» заступился за обвиненного в ударе маскота ХоландаСпорт, 19:15
В Курской области два человека пострадали во время полевых работОбщество, 18:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Локомотив» выиграл второй матч плей-офф КХЛ у клуба ЛарионоваСпорт, 18:51
В Севастополе нашли снимавшие военные объекты камерыПолитика, 18:34
«Химки» победили «Пари НН» и поднялись на 10-е место в РПЛСпорт, 18:26
В Москве мужчина попытался угнать автомобиль РосгвардииОбщество, 18:07
Какие стереотипы мешают предпринимателям выйти на китайский рынокРБК и ВТБ, 17:59
В Дагестане мастера газовой службы арестовали по делу о взрыве газаОбщество, 17:53
В «Русагро» опровергли данные о задержании гендиректора компании ЛипатоваБизнес, 17:24