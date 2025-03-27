Клуб Ротенберга проиграл московскому «Динамо» на старте плей-офф КХЛ
Московское «Динамо» победило петербургский СКА в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).
У «Динамо» забивали Дилан Сикьюра (10-я минута), Павел Кудрявцев (18) и Никита Гусев (50).
У СКА отличился Захар Бардаков (15).
Ранее команды шесть раз встречались в плей-офф. «Динамо» выиграло две серии (2012, 2013 годы, стало впоследствии чемпионом) и еще в четырех потерпело поражение (2015–2017, 2021 годы).
В параллельном матче победитель «регулярки» ярославский «Локомотив» обыграл нижегородское «Торпедо» также со счетом 3:1.
Вторые матчи в обеих сериях пройдут 29 марта. Серии играются до четырех побед.
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