Чесноков назвал «грустной реальностью» смену гражданства Касаткиной

Экс девятая ракетка мира в одиночном разряде отметил, что теперь теннисистка Дарья Касаткина сможет комфортно путешествовать по миру, не унижаясь с визовыми процедурами

Фото: Теннисистка Дарья Касаткина в матче четвертого круга турнира Australian Open (EPA)

Смена спортивного гражданства теннисистки Дарьи Касаткиной — грустная «реальность сегодняшнего дня». Об этом «РБК Спорт» заявил обладатель семи титулов ATP, экс девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков.

«Для меня это очень грустно, но скажем так, что это реальность сегодняшнего дня. Все-таки она всегда была россиянкой и защищала честь страны, и россияне за нее радовались. Ей, видите, получается ей удобно так. Ей могут сейчас и руку жать, в общем-то, все игроки. И в общем-то она может теперь достаточно комфортно ездить по всем странам, не унижаясь с этими визовыми процессами», — сказал Чесноков.

В субботу 27-летняя Дарья Касаткина сообщила о смене спортивного гражданства. Теперь спортсменка будет представлять Австралию на теннисных соревнованиях.

В рейтинге WTA Касаткина занимает 12-е место и имеет восемь титулов в одиночном разряде. Среди российских теннисисток выше ее только Мирра Андреева (шестая позиция).

В 2021 году Касаткина стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.