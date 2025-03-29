Юристы оценили шансы Валиевой на апелляции из-за «мошенничества» WADA
Защита фигуристки Камилы Валиевой подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на дисквалификацию спортсменки из-за «процедурного мошенничества» со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В сентябре AP сообщило, что WADA cкрыло результаты научного эксперимента швейцарца Марсьяля Сожи, который мог бы стать аргументом в пользу версии Валиевой о попадании триметазидина в ее организм через немытую разделочную доску.
В заявлении, поданном на этой неделе в суд, адвокаты Валиевой утверждают, что предоставление CAS информации об эксперименте Сожи могло бы добавить теоретического обоснования незначительным следам препарата в пробе, а сам ученый мог выступить в суде.
Когда же WADA показало отчет Сожи, он уже был изменен, считают адвокаты, поскольку в нем появилось утверждение, противоречащее остальной части, а ответ на вопрос о попадании допинга в организм был исключен.
Представитель WADA Джеймс Фицджеральд заявил, что «любые обвинения в неправомерных действиях со стороны WADA полностью отвергаются». Фицджеральд отметил, что CAS не поверил в версию Валиевой не потому, что она научно недостоверна, а скорее потому, что ее не подкрепили достаточными фактическими доказательствами. Дисквалификация Валиевой истечет в декабре.
Каковы шансы Валиевой на удовлетворение результата
Спортивный юрист, бывшая исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович заявила «РБК Спорт», что Верховный суд в Швейцарии крайне редко отменяет решения.
«Мне тяжело, на самом деле, комментировать шансы. По практике, Верховный суд в Швейцарии крайне редко отменяет решение, потому что предполагается, что арбитражные учреждения были выбраны сторонами. То есть только если действительно существуют какие-то процессуальные нарушения, которые могли повлиять на решение. Тогда они отменяют это решение, либо, если есть возможность, отправляют на новый пересмотр с устранением установленных отступлений», — сказала Анцелиович «РБК Спорт».
По мнению Анцелиович, если будет установлено умышленное сокрытие доказательств, то «суду ситуация не понравится». Она отметила, что шансы Валиевой на положительный результат составляют 50/50.
«Насколько действительно этот документ можно считать «мошенничеством», как это называют адвокаты Валиевой, мне тяжело судить. Каждая сторона формирует тот пакет документов и доказательств, которая в ее сторону подтверждает что-то. Соответственно, сторона спортсменки могла провести такой же эксперимент, привлекая другого эксперта, и доказать. Поэтому тут все-таки принцип состязательности, он, конечно, достаточно важную роль играет, но в то же время стороны призваны действовать добросовестно. Тут зависит от того, о каком документе идет речи и что именно с ним стало. Тут я не могу судить», — отметила она.
Председатель комиссии по спортивному праву ассоциации юристов России Сергей Алексеев в разговоре с корреспондентом «РБК Спорт» заявил, что Верховный суд Швейцарии не будет повторно рассматривать дело по существу, а только возможные нарушения процессуального права.
«Дело будет рассматриваться в федеральном суде Швейцарии, который рассматривает только возможные нарушения процессуального права и публичного порядка при рассмотрении дела по существу в международном спортивном арбитражном суде. Сам Верховный суд Швейцарии не будет рассматривать дело по существу повторно. Тем более при процедуре, когда решение международного спортивного арбитража обжалуется в национальном суде той же страны да еще и в том же городе. По статистике отменяется около 3% решений международного спортивно-арбитражного суда. Вот нужно исходить из этого», — сказал Алексеев.
По словам Алексеева, если будет доказано, что WADA умышленно скрыло результаты данного эксперимента, то тогда «может быть отменено решение дела и отправлено на повторное рассмотрение в Международный арбитражный суд в Лозанне».
«Если со стороны представителей Валиевой будет доказано и установлено Верховным судом Швейцарии их правота, то на основании этого Верховный суд может принять решение об отмене решения CAS и по направлению данного дела на повторное рассмотрение в Международный арбитражный суд в другом составе арбитров», — добавил Алексеев.
Адвокат Марьяна Хаджиева заявила, что перспективы удовлетворения жалобы представителей Валиевой выглядят «весьма сомнительными».
«WADA в текущей глобальной политической ситуации может руководствоваться соображениями, весьма далекими от объективной реальности и справедливости. Политическая ангажированность спортивных структур современного мира хорошо известна. Не была бы Камила Валиева российской фигуристкой, возможно ситуация и разрешилась бы в ее пользу. Но в данном случае шансы снижаются», — сказал Хаджиева «РБК Спорт».
Федеральный верховный суд Швейцарии утверждает, что Валиева не подавала новую жалобу. По словам Хаджиевой, «уже сейчас строятся препятствия для того, чтобы спортсменка в обозримой перспективе смогла отстоять свою правоту и добиться решения об отмене своей дисквалификации и восстановить свое право участвовать в международных соревнованиях по фигурному катанию», — отметила Хаджиева.
При этом, Хаджиева считает, что определенная надежда на удовлетворение жалобы представителей фигуристки все же есть. «Но им потребуется собрать значительное количество доказательств. Например, в 2024 году бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук сумел выиграть суд в спортивном арбитраже, который отменил его пожизненную дисквалификацию», — заключил Хаджиева.
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ в марте 2022 года лишил Анатолия Тимощука лицензии уровня Pro, всех завоеванных на Украине титулов, а также пожизненно запретил ему заниматься футбольной деятельностью в стране. В ноябре 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил иск Тимощука и отменил это решение УАФ.
Тимощук является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Украины (144 игры). Трижды выигрывал чемпионат страны с донецким «Шахтером», также на его счету три Кубка и один Суперкубок Украины. С «Баварией» Тимощук выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Германии, а с «Зенитом» дважды стал чемпионом России и один раз выиграл Суперкубок УЕФА.
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