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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Более 50% французов назвали в соцопросе страну неготовой к Олимпиаде

Опрос: более 50% французов считают, что страна не готова к проведению Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Опрос был проведен социологической службой CSA по заказу Europe 1, CNews и Le Journal du Dimanche. 52% респондентов считают, что страна не готова к предстоящим Играм
Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Большинство французов считают, что Франция не готова к проведению Олимпийских игр в Париже, свидетельствуют данные соцопроса, опубликованные радиостанцией Europe 1.

Этот опрос был проведен социологической службой CSA по заказу Europe 1, телеканала CNews и газеты Le Journal du Dimanche. В нем приняли участие более 1000 человек в возрасте 18 лет и старше.

Опрос показал, что 52% французов считают, что страна не готова принять предстоящую Олимпиаду. 47% опрошенных ответили, что Франция готов к Играм.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Отмечается, что женщины настроены более пессимистично, чем мужчины, 55% заявили о неготовности страны к Олимпиаде. Если смотреть на возраст респондентов, то только люди в возрасте 18–24 лет и старше 65 лет в большинстве считают, что Франция готова к этому событию.

Накануне Europe 1 со ссылкой на источник сообщило, что французские спецслужбы рекомендовали отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр из-за угрозы безопасности.

Ранее газета The New York Times писала, что на Западе опасаются терактов на Олимпиаде в Париже.

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