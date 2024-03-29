Более 50% французов назвали в соцопросе страну неготовой к Олимпиаде
Большинство французов считают, что Франция не готова к проведению Олимпийских игр в Париже, свидетельствуют данные соцопроса, опубликованные радиостанцией Europe 1.
Этот опрос был проведен социологической службой CSA по заказу Europe 1, телеканала CNews и газеты Le Journal du Dimanche. В нем приняли участие более 1000 человек в возрасте 18 лет и старше.
Опрос показал, что 52% французов считают, что страна не готова принять предстоящую Олимпиаду. 47% опрошенных ответили, что Франция готов к Играм.
Отмечается, что женщины настроены более пессимистично, чем мужчины, 55% заявили о неготовности страны к Олимпиаде. Если смотреть на возраст респондентов, то только люди в возрасте 18–24 лет и старше 65 лет в большинстве считают, что Франция готова к этому событию.
Накануне Europe 1 со ссылкой на источник сообщило, что французские спецслужбы рекомендовали отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр из-за угрозы безопасности.
Ранее газета The New York Times писала, что на Западе опасаются терактов на Олимпиаде в Париже.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
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