 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Тарпищев заявил, что у Даниила Медведева есть всего три конкурента

Тарпищев: у Медведева только три конкурента — Джокович, Синнер и Алькарас
Шамиль Тарпищев считает, что Даниил Медведев может проиграть титул только одному из теннисистов топ-3, которые отличаются ото всех остальных, но это нельзя считать провалом
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Brennan Asplen / Getty Images)

Пять поражений первой ракетки России Даниила Медведева в финалах турниров ATP не значат, что тот не справляется с давлением; просто это были матчи с тремя неудобными соперниками, заявил Sport24 президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«На сегодняшний день такими для Медведева являются Синнер и Алькарас. Джоковича нельзя назвать неудобным, потому что Новак — реально первая ракетка мира по игре. Он действует на корте более разнообразно, чем кто-либо другой», — сказал Тарпищев.

По словам главы ФТР, Медведев «не проваливается», а проигрывает только тем, кто действительно несколько отличается от остальных игроков топ-10.

«В принципе, у Медведева только три конкурента — Синнер, Алькарас и Джокович», — добавил Тарпищев.

Даниил Медведев назвал причины проигрыша Алькарасу в финале «Мастерса»
Спорт
Даниил Медведев

Медведев проиграл последние пять финалов: US Open — Новаку Джоковичу, в Пекине, Вене и на Austrlian Open — Яннику Синнеру, а на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе — Карлосу Алькарасу.

Россиянин занимает четвертое место в рейтинге ATP, уступая как раз только сербу, испанцу и итальянцу.

Читайте на РБК Pro
Топ-10 дивидендных акций с самыми высокими доходностями
Скидками продаж не сделаешь: зацепите клиента эмоционально
Борьба больше не в тренде: как дружба с конкурентами помогает богатеть
Охлаждение на стройке: появятся ли у нас снова обманутые дольщики

На турнире серии «Мастерс» в Майами, который он выиграл в прошлом году, Медведев уже дошел до 1/8 финала.

Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке

Помогавших эвакуировать посетителей «Крокуса» школьников наградили. Видео

Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

В Москве закрыли несколько торговых центров на неопределенный срок

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Даниил Медведев Шамиль Тарпищев
Материалы по теме
Даниил Медведев объяснил слова о теннисе как о «дерьмовом спорте»
Спорт
Рублев сенсационно проиграл в первом матче на «Мастерсе» в Майами
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Кировский губернатор сообщил о погибших в «Крокусе» земляках Общество, 16:20
В России изменили порядок перепланировки жилья. Что это значит Недвижимость, 16:17
Глава «Ростатома» об арктических судах и электромобилях. Полное интервью Экономика, 16:13
Отток средств из биткоин-ETF составил $800 млн. Что это значит для рынка Крипто, 16:12
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 16:11
В Белгородской области украинский дрон атаковал «Газель» Политика, 16:05
Топ-10 дивидендных акций с самыми высокими доходностями Pro, 16:04
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:03
В Ростовской области отразили ракетную атаку Общество, 16:03
Тарпищев заявил, что у Даниила Медведева есть всего три конкурента Спорт, 15:55
МИД Киргизии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию Политика, 15:54
Эксперты рассказали о характере ранений у людей в «Крокус Сити Холле» Общество, 15:51
Скидками продаж не сделаешь: зацепите клиента эмоционально Pro, 15:46
Подмосковный Минздрав рассказал, когда к «Крокусу» приехала первая скорая Общество, 15:44