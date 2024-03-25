Тарпищев заявил, что у Даниила Медведева есть всего три конкурента
Пять поражений первой ракетки России Даниила Медведева в финалах турниров ATP не значат, что тот не справляется с давлением; просто это были матчи с тремя неудобными соперниками, заявил Sport24 президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
«На сегодняшний день такими для Медведева являются Синнер и Алькарас. Джоковича нельзя назвать неудобным, потому что Новак — реально первая ракетка мира по игре. Он действует на корте более разнообразно, чем кто-либо другой», — сказал Тарпищев.
По словам главы ФТР, Медведев «не проваливается», а проигрывает только тем, кто действительно несколько отличается от остальных игроков топ-10.
«В принципе, у Медведева только три конкурента — Синнер, Алькарас и Джокович», — добавил Тарпищев.
Медведев проиграл последние пять финалов: US Open — Новаку Джоковичу, в Пекине, Вене и на Austrlian Open — Яннику Синнеру, а на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе — Карлосу Алькарасу.
Россиянин занимает четвертое место в рейтинге ATP, уступая как раз только сербу, испанцу и итальянцу.
На турнире серии «Мастерс» в Майами, который он выиграл в прошлом году, Медведев уже дошел до 1/8 финала.
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