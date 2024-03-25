Тарпищев: у Медведева только три конкурента — Джокович, Синнер и Алькарас

Тарпищев заявил, что у Даниила Медведева есть всего три конкурента

Шамиль Тарпищев считает, что Даниил Медведев может проиграть титул только одному из теннисистов топ-3, которые отличаются ото всех остальных, но это нельзя считать провалом

Даниил Медведев (Фото: Brennan Asplen / Getty Images)

Пять поражений первой ракетки России Даниила Медведева в финалах турниров ATP не значат, что тот не справляется с давлением; просто это были матчи с тремя неудобными соперниками, заявил Sport24 президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«На сегодняшний день такими для Медведева являются Синнер и Алькарас. Джоковича нельзя назвать неудобным, потому что Новак — реально первая ракетка мира по игре. Он действует на корте более разнообразно, чем кто-либо другой», — сказал Тарпищев.

По словам главы ФТР, Медведев «не проваливается», а проигрывает только тем, кто действительно несколько отличается от остальных игроков топ-10.

«В принципе, у Медведева только три конкурента — Синнер, Алькарас и Джокович», — добавил Тарпищев.

Медведев проиграл последние пять финалов: US Open — Новаку Джоковичу, в Пекине, Вене и на Austrlian Open — Яннику Синнеру, а на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе — Карлосу Алькарасу.

Россиянин занимает четвертое место в рейтинге ATP, уступая как раз только сербу, испанцу и итальянцу.

На турнире серии «Мастерс» в Майами, который он выиграл в прошлом году, Медведев уже дошел до 1/8 финала.