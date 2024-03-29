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UFC анонсировал бой лучших российских тяжеловесов без их согласия

UFC анонсировал бой российских тяжеловесов Павловича и Волкова без их согласия
UFC накануне сообщил, что бой Сергея Павловича и Александра Волкова будет одним из главных на турнире в Саудовской Аравии 22 июня. В командах россиян, сообщили, что ни одна сторона не давала согласия на этот поединок
Сергей Павлович
Сергей Павлович (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российские бойцы Сергей Павлович и Александр Волков были очень удивлены, что UFC анонсировал их поединок на турнире в Саудовской Аравии, который пройдет 22 июня.

UFC 22 марта сообщил, что бой Павловича и Волкова будет одним из главных на этом турнире.

«Странная новость для нас. Ни одна сторона не давала согласия на бой. Непонятная ситуация», — сказал представитель команды Павловича «Чемпионату».

В команде Павловича также сообщили ТАСС, что боец не подписывал контракт на проведение поединка с Волковым.

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«Мы удивлены этому анонсу. Сам Александр узнал об этом бое минувшей ночью», — рассказали ТАСС в команде Волкова. При этом менеджер Волкова Иван Банников отметил, что боец не отказывался от поединка с Павловичем.

На этой неделе MMA Junkie писал, что Волков проведет поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой 1 июня. Сам бразилец говорил, что контракт на бой подписан.

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В своем последнем бою в сентябре 2023 года Волков одержал победу над австралийцем Таем Туивасой. Всего на счету 35-летнего спортсмена 37 побед и десять поражений в смешанных единоборствах.

Павлович в ноябре 2023 года проиграл нокаутом бой за временный титул UFC в тяжелом весе британцу Тому Аспиналлу. Всего на счету 31-летнего россиянина 18 побед и два поражения.

В рейтинге лучших тяжеловесов UFC Павлович занимает третье место, Волков — шестое. Чемпионом UFC в этой весовой категории является американец Джон Джонс, временным чемпионом — Аспиналл.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Александр Волков (боец UFC) Сергей Павлович
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