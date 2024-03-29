Суд Новосибирска арестовал олимпийского чемпиона по делу о мошенничестве
Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу до 23 мая 2024 года бывшего генерального директора футбольного клуба «Новосибирск», олимпийского чемпиона 1992 года по спортивной ходьбе Андрея Перлова, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщается на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области в «ВКонтакте».
Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). По этой статье Перлову грозит лишение свободы на срок до шести лет.
О задержании Перлова стало известно 29 марта.
Как рассказал «РБК Новосибирск» источник, знакомый с ситуацией. Перлова подозревают в хищении «огромной суммы бюджетных денег» во время руководства «Новосибирском».
Перлову 62 года, должность генерального директора «Новосибирска» он занимал с мая 2020 года по август 2022-го.
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