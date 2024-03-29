Суд Новосибирска арестовал олимпийского чемпиона Перлова по делу о мошенничестве

Суд Новосибирска арестовал олимпийского чемпиона по делу о мошенничестве

Бывший генеральный директор ФК «Новосибирск», олимпийский чемпион 1992 года по спортивной ходьбе Андрей Перлов подозревается в хищении «огромной суммы бюджетных денег»

Андрей Перлов (Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области)

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу до 23 мая 2024 года бывшего генерального директора футбольного клуба «Новосибирск», олимпийского чемпиона 1992 года по спортивной ходьбе Андрея Перлова, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщается на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области в «ВКонтакте».

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). По этой статье Перлову грозит лишение свободы на срок до шести лет.

О задержании Перлова стало известно 29 марта.

Как рассказал «РБК Новосибирск» источник, знакомый с ситуацией. Перлова подозревают в хищении «огромной суммы бюджетных денег» во время руководства «Новосибирском».

Перлову 62 года, должность генерального директора «Новосибирска» он занимал с мая 2020 года по август 2022-го.