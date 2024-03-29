Экс-гендиректора «Новосибирска» Перлова задержали по подозрению в мошенничестве

Олимпийского чемпиона задержали в Новосибирске по делу о мошенничестве

Бывший генеральный директор футбольного «Новосибирска» Андрей Перлов подозревается в хищении «огромной суммы бюджетных денег» во время руководства клубом

Андрей Перлов, 1992 год (Фото: Владимир Зинин / ТАСС)

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск», олимпийский чемпион 1992 года по спортивной ходьбе Андрей Перлов подозревается в мошенничестве. Об этом «РИА Новости» сообщили ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Сотрудниками главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России «Мошенничество», — рассказали в ГУ МВД.

Перлов задержан, позднее 29 марта в Центральном районном суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Как рассказал «РБК Новосибирск» источник, знакомый с ситуацией. Перлова подозревают в хищении «огромной суммы бюджетных денег» во время руководства «Новосибирском».

Перлову 62 года, спортивную карьеру он завершил в 1996 году. Позднее он работал в департаменте физической культуры и спорта Новосибирской области, был исполнительным директором Федерации футбола Новосибирской области. Должность генерального директора «Новосибирска» Перлов занимал с мая 2020 года по август 2022-го.