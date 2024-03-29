Алькарас сенсационно проиграл Димитрову в четвертьфинале «Мастерса» в Майами

Вторая ракетка мира Алькарас сенсационно проиграл в 1/4 финала в Майами

Испанский теннисист уступил болгарину Григору Димитрову в двух сетах. Следующим соперником Димитрова будет Александр Зверев из Германии. Во втором полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер

Карлос Алькарас (Фото: Al Bello / Getty Images)

Испанский теннисист Карлос Алькарас не смог выйти в полуфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Майами.

В 1/4 финала 20-летний испанец, вторая ракетка мира, неожиданно уступил болгарину Григору Димитрову (12-й номер рейтинга ATP) со счетом 2:6, 4:6.

Следующим соперником Димитрова будет представитель Германии Александр Зверев.

Во втором полуфинале в Майами сыграют россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.

Турнир в Майами завершится 31 марта. Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

Медведев выиграл турнир в Майами в 2023 году.