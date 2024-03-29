Вторая ракетка мира Алькарас сенсационно проиграл в 1/4 финала в Майами
Испанский теннисист Карлос Алькарас не смог выйти в полуфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Майами.
В 1/4 финала 20-летний испанец, вторая ракетка мира, неожиданно уступил болгарину Григору Димитрову (12-й номер рейтинга ATP) со счетом 2:6, 4:6.
Следующим соперником Димитрова будет представитель Германии Александр Зверев.
Во втором полуфинале в Майами сыграют россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.
Турнир в Майами завершится 31 марта. Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
Медведев выиграл турнир в Майами в 2023 году.
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