Даниил Медведев назвал причины проигрыша Алькарасу в финале «Мастерса»

Медведев: жена и дочь были в самолете и не дали мне энергии на финал «Мастерса»

Россиянин выразил надежду, что в следующий раз его соперником по финалу будет не Алькарас. Также Медведев пошутил, что его семья во время финала была в самолете и не смогла зарядить его энергией

Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев заявил после поражения в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (штата Калифорния, США), что ему не хватило поддержки семьи, а соперник Карлос Алькарас не дал ему поблажек.

Медведев уступил Алькарасу со счетом 6:7 (5:7), 1:6, проиграв испанцу на этом турнире второй финал подряд.

«Надеюсь, однажды ты позволишь мне сыграть здесь получше, ну или я буду играть не против тебя в финале. Пока что у меня здесь не получается», — сказал Медведев Алькарасу на церемонии награждения.

Россиянин отметил, что во время финала его жена и дочь были в самолете. «Наверное, они не дали мне сил сегодня, потому что были в воздухе и у меня не было энергии», — добавил в шутку Медведев.

Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В этом сезоне он принял участие в трех турнирах — на Australian Open и в Индиан-Уэллсе дошел до финала, в Дубае — до полуфинала, а часть соревнований пропустил из-за травмы и усталости.