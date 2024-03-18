Даниил Медведев назвал причины проигрыша Алькарасу в финале «Мастерса»
Первая ракетка России Даниил Медведев заявил после поражения в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (штата Калифорния, США), что ему не хватило поддержки семьи, а соперник Карлос Алькарас не дал ему поблажек.
Медведев уступил Алькарасу со счетом 6:7 (5:7), 1:6, проиграв испанцу на этом турнире второй финал подряд.
«Надеюсь, однажды ты позволишь мне сыграть здесь получше, ну или я буду играть не против тебя в финале. Пока что у меня здесь не получается», — сказал Медведев Алькарасу на церемонии награждения.
Россиянин отметил, что во время финала его жена и дочь были в самолете. «Наверное, они не дали мне сил сегодня, потому что были в воздухе и у меня не было энергии», — добавил в шутку Медведев.
Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В этом сезоне он принял участие в трех турнирах — на Australian Open и в Индиан-Уэллсе дошел до финала, в Дубае — до полуфинала, а часть соревнований пропустил из-за травмы и усталости.
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском