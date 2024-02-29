Действующий чемпион ЦСКА обыграл «Локомотив» на старте плей-офф КХЛ

ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 4:0 на старте плей-офф КХЛ

Матч в Ярославле завершился со счетом 0:4, «армейцы» повели в серии — 1–0. Михаил Григоренко записал на свой счет гол и две передачи, вратарь армейцев Иван Федотов отразил все 38 бросков

Фото: Телеграм-канал ХК ЦСКА

Московский ЦСКА начал защиту чемпионского титула с крупной победы над ярославским «Локомотивом» в первом раунде плей-офф КХЛ.

Игра в Ярославле завершилась со счетом 0:4 (0:2, 0:2, 0:0). Шайбы забросили Михаил Григоренко (6-я минута), Антон Слепышев (18), Никита Нестеров (32) и Виталий Абрамов (38).

Григоренко также записал на свой счет две передачи.

Вратарь «армейцев» Иван Федотов отразил 38 бросков.

Второй матч серии пройдет в Ярославле 2 марта.

ЦСКА завершил регулярный чемпионат на шестом месте в Западной конференции, «Локомотив» — на третьем.

В прошлом сезоне «армейцы» в финале Кубка Гагарина победили казанский «Ак Барс» в семи матчах.

В параллельном матче «Ак Барс» дома уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:2.