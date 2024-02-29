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Действующий чемпион ЦСКА обыграл «Локомотив» на старте плей-офф КХЛ
ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 4:0 на старте плей-офф КХЛ
Матч в Ярославле завершился со счетом 0:4, «армейцы» повели в серии — 1–0. Михаил Григоренко записал на свой счет гол и две передачи, вратарь армейцев Иван Федотов отразил все 38 бросков
Московский ЦСКА начал защиту чемпионского титула с крупной победы над ярославским «Локомотивом» в первом раунде плей-офф КХЛ.
Игра в Ярославле завершилась со счетом 0:4 (0:2, 0:2, 0:0). Шайбы забросили Михаил Григоренко (6-я минута), Антон Слепышев (18), Никита Нестеров (32) и Виталий Абрамов (38).
Григоренко также записал на свой счет две передачи.
Вратарь «армейцев» Иван Федотов отразил 38 бросков.
Второй матч серии пройдет в Ярославле 2 марта.
ЦСКА завершил регулярный чемпионат на шестом месте в Западной конференции, «Локомотив» — на третьем.
В прошлом сезоне «армейцы» в финале Кубка Гагарина победили казанский «Ак Барс» в семи матчах.
В параллельном матче «Ак Барс» дома уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:2.