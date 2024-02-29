 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Салават Юлаев» проиграл «Трактору» первый матч плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» проиграл «Трактору» стартовый матч серии плей-офф КХЛ
«Трактор» смог вырвать победу в Уфе на 58-й минуте — отличился Григорий Дронов, который набрал 100-е очко в КХЛ. Второй матч серии пройдет 2 марта
Фото: Телеграм-канал ХК «‎Салават Юлаев» (Уфа)
Фото: Телеграм-канал ХК «‎Салават Юлаев» (Уфа)

Уфимский «Салават Юлаев» уступил челябинскому «Трактору» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:3 (0:1, 2:1, 0:1). У хозяев отличились Данил Башкиров (38-я минута) и Михаил Науменков (40).

У гостей забивали Александр Шаров (5), Альберт Яруллин (29) и Григорий Дронов (58), который набрал сотое очко в КХЛ.

Вратарь челябинского клуба Зак Фукале отразил 32 броска.

Счет в серии до четырех побед стал 1–0 в пользу челябинской команды.

Второй матч серии пройдет 2 марта в Уфе, начало в 14:30 мск.

Семерых хоккеистов из системы клуба КХЛ дисквалифицировали за допинг
Спорт

«Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата занял третье место в Восточной конференции, «Трактор» — шестое.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев ХК Трактор
Материалы по теме
Кто является фаворитом розыгрыша плей-офф КХЛ
Спорт
КХЛ вынесла предупреждение «Торпедо» из-за поведения болельщиков
Спорт
Старт серии плей-офф КХЛ перенесли из-за московского дерби в РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 17:21
Глава Пентагона взял на себя ответственность за тайную госпитализацию Политика, 21:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:15
В МИДе заявили, что «Спартак» не обращался к ним из-за проблем с Промесом Спорт, 21:02
«Спартак» определил варианты замены для закрытого домашнего стадиона Спорт, 20:55
Глава Пентагона допустил войну НАТО и России в случае поражения Украины Политика, 20:43
Байден заявил, что переговоры о перемирии в Газе могут осложниться Политика, 20:35
«Спартаку» запретили играть на своем стадионе Спорт, 20:31
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
«Салават Юлаев» проиграл «Трактору» первый матч плей-офф КХЛ Спорт, 20:12
Путин поручил запустить сберегательные сертификаты. Что это за инструмент Инвестиции, 20:09
Кличко обвинил Раду в дискредитации властей Киева Политика, 20:08
Какие магазины чаще всего открывают в новостройках РБК и ПИК, 20:06
В центре Москвы произошел пожар в женском монастыре Общество, 19:57
Как может работать налоговая амнистия по дроблению бизнеса Экономика, 19:55
Даниил Медведев вышел в полуфинал крупного турнира в Дубае Спорт, 19:53