«Салават Юлаев» проиграл «Трактору» первый матч плей-офф КХЛ

«Трактор» смог вырвать победу в Уфе на 58-й минуте — отличился Григорий Дронов, который набрал 100-е очко в КХЛ. Второй матч серии пройдет 2 марта

Фото: Телеграм-канал ХК «‎Салават Юлаев» (Уфа)

Уфимский «Салават Юлаев» уступил челябинскому «Трактору» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:3 (0:1, 2:1, 0:1). У хозяев отличились Данил Башкиров (38-я минута) и Михаил Науменков (40).

У гостей забивали Александр Шаров (5), Альберт Яруллин (29) и Григорий Дронов (58), который набрал сотое очко в КХЛ.

Вратарь челябинского клуба Зак Фукале отразил 32 броска.

Счет в серии до четырех побед стал 1–0 в пользу челябинской команды.

Второй матч серии пройдет 2 марта в Уфе, начало в 14:30 мск.

«Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата занял третье место в Восточной конференции, «Трактор» — шестое.