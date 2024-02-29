«Спартак» победил «Северсталь» в первом матче плей-офф КХЛ

«Спартак» стартовал в плей-офф КХЛ с победы над «Северсталью»

Матч завершился со счетом 3:2, победный гол на счету Михала Чайковски

Фото: Телеграм-канал ХК «‎Спартак» (Москва)

Московский «Спартак» переиграл череповецкую «Северсталь» в домашнем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Игра завершилась со счетом 3:2 (3:1, 0:0, 0:1).

У «красно-белых» шайбы забросили Павел Порядин (7-я минута), Егор Савиков (9) и Михал Чайковски (17).

У «Северстали» отличились Кирилл Пилипенко (17) и Данил Аймурзин (49).

Счет в серии до четырех побед стал 1–0.

Второй матч пройдет в Москве 2 марта.

Команды впервые встречаются в плей-офф КХЛ. Московский клуб занял четвертое место в Западной конференции, «Северсталь» — пятое. Оба клуба ни разу не проходили дальше второго раунда.