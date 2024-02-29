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Голландская прокуратура не смогла подтвердить задержание Промеса в ОАЭ

Прокуратура Амстердама: не можем подтвердить задержание Промеса в Дубае
Квинси Промес, по информации источников, был задержан при попытке вылететь со «Спартаком» из Дубая, причины неизвестны. В прокуратуре Амстердама заявили, что слышали об этом, но подтвердить не могут
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

В прокуратуре Амстердама видели сообщения о задержании футболиста «Спартака» Квинси Промеса в аэропорту Дубая, но не могут подтвердить эту информацию, сообщили «РБК Спорт» в пресс-службе организации.

Ранее источник в клубе сообщил «РБК Спорт», что Промеса задержали на паспортном контроле в аэропорту и он не смог вылететь вместе с командой в Санкт-Петербург.

Голландский портал AD пишет, что адвокат футболиста Роберт Малевич не в курсе ситуации, а другой юрист Софи Хоф не дает комментарии.

Промес объявлен в международный розыск из-за уголовного преследования на родине: там его приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение на кузена и шести годам за контрабанду кокаина. На оба приговора поданы апелляции адвокатом футболиста.

Лидера «Спартака» Промеса задержали на паспортном контроле в ОАЭ
Спорт
Квинси Промес

В МИДе заявили, что «Спартак» по этому делу в диппредставительства России в ОАЭ не обращался. «Спартак» официальных комментариев о ситуации с Промесом не давал.

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Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва Квинси Промес ОАЭ Нидерланды
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