«Спартак» определил варианты замены для закрытого домашнего стадиона

Источники РБК Спорт: «Спартак» может сыграть с «Факелом» в «Лужниках» или Химках

«Спартак» не сможет сыграть матч против «Факела» на своей арене из-за проблем с газоном. Сейчас клуб выбирает между «Ареной Химки» и «Лужниками»

Московский «Спартак» хочет сыграть матч 20-го тура против воронежского «Факела» на стадионе в «Лужниках», сообщили «РБК Спорт» два не связанных между собой источника.

Альтернативным вариантом является «Арена Химки». Но «Лужники» клуб считает предпочтительным, говорят собеседники. О своих намерениях «Спартак» уже уведомил РПЛ.



«РБК Спорт» обратился за комментариями в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и «Спартак».

Ранее в четверг комиссия РПЛ не допустила поле домашнего стадиона «Спартака» к проведению матча с воронежским «Факелом». Эта игра состоится 10 марта. А на 14 марта у «красно-белых» запланирована домашняя игра в Кубке России с «Оренбургом».

В РПЛ решили, что поле «ЛУКОЙЛ Арены» не соответствует регламенту.

В «Спартаке» пояснили, что газонное покрытие получило серьезные повреждения из-за аварийной остановки системы подогрева и сильных февральских снегопадов.

«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 2 марта у команды Гильермо Абаскаля состоится матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.