«Спартаку» запретили играть на своем стадионе
Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) не допустила поле домашнего стадиона «Спартака» к проведению матча 20-го тура с воронежским «Факелом», сообщила пресс-служба турнира.
«Спартак» должен принять «Факел» 10 марта, а на 14 марта у «красно-белых» запланирована домашняя игра в Кубке России с «Оренбургом».
Комиссия пришла к выводу, что поле «ЛУКОЙЛ Арены» не соответствует регламенту.
В «Спартаке» пояснили, что зимой клуб проводил «плановую реновацию футбольного поля» и в начале февраля оно находилось «в идеальном состоянии».
«Затем из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие. Это вызвало глобальное повреждение газона», — отметили в клубе
Повторный осмотр комиссии РПЛ по допуску футбольных полей запланирован на начало марта.
«Спартак» должен 1 марта назвать место проведения матча, в противном случае время и место игры определит лига.
«РБК Спорт» направил запрос в пресс-службу «Спартака».
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 2 марта у команды Гильермо Абаскаля состоится матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.