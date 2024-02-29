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«Спартаку» запретили играть на своем стадионе

РПЛ запретила «Спартаку» играть на своем стадионе из-за плохого качества поля
Поле на «ЛУКОЙЛ арене» признано не соответствующим регламенту РПЛ, «Спартак» должен срочно найти замену. У «красно-белых» на 10 марта назначен матч с «Факелом». В клубе говорят о «глобальном повреждении газона» из-за снегопада
Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press
Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) не допустила поле домашнего стадиона «Спартака» к проведению матча 20-го тура с воронежским «Факелом», сообщила пресс-служба турнира.

«Спартак» должен принять «Факел» 10 марта, а на 14 марта у «красно-белых» запланирована домашняя игра в Кубке России с «Оренбургом».

Комиссия пришла к выводу, что поле «ЛУКОЙЛ Арены» не соответствует регламенту.

В «Спартаке» пояснили, что зимой клуб проводил «плановую реновацию футбольного поля» и в начале февраля оно находилось «в идеальном состоянии».

«Затем из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие. Это вызвало глобальное повреждение газона», — отметили в клубе

Повторный осмотр комиссии РПЛ по допуску футбольных полей запланирован на начало марта.

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«Спартак» должен 1 марта назвать место проведения матча, в противном случае время и место игры определит лига.

«РБК Спорт» направил запрос в пресс-службу «Спартака».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 2 марта у команды Гильермо Абаскаля состоится матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

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Анна Сатдинова
При участии
Грант Гетадарян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) стадион снег ФК Спартак Москва ЛУКОЙЛ
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