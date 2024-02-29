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В МИДе заявили, что «Спартак» не обращался к ним из-за проблем с Промесом

Захарова: «Спартак» не обращался в посольство в ОАЭ из-за задержания Промеса
Квинси Промес не смог вылететь из Дубая вместе со «Спартаком». Мария Захарова сообщила, что представители клуба не обращались в российские диппредставительства по этому поводу
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Чемпионату», что представители московского «Спартака» не обращались в ведомство из-за проблем с вылетом голландского форварда Квинси Промеса из ОАЭ.

В четверг источники «РБК Спорт» сообщили, что футболист, находящийся в международном розыске, не смог вылететь с командой в Санкт-Петербург из Дубая. Позднее телеграм-каналы Baza и «Мутко против», а также источник «РБК Спорт» в клубе сообщили, что Промеса задержали на паспортном контроле в аэропорту.

«Ни в посольство России в Абу-Даби, ни в генеральное консульство России в Дубае, где произошло предполагаемое задержание, представители «Спартака» пока не обращались», — сказала Захарова.

Лидера «Спартака» Промеса задержали на паспортном контроле в ОАЭ
Спорт
Квинси Промес

В декабре «Спорт-Экспресс» писал, что Промес получил резидентскую визу ОАЭ.

«Спартак» проводил сборы в ОАЭ, голландец также принял в них участие.

В июне прошлого года лидера «Спартака» приговорили в Нидерландах к 18 месяцам тюрьмы по делу о нападении на кузена, а в феврале 2024-го — к шести годам заключения за контрабанду наркотиков. На оба приговора поданы апелляции.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва Квинси Промес Мария Захарова
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