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Семерых хоккеистов из системы клуба КХЛ дисквалифицировали за допинг

РУСАДА дисквалифицировало семерых хоккеистов «Толпара» на год за мельдоний
В апреле 2023-го КХЛ сообщила о семи положительных допинг-пробах в молодежной команде «Салавата Юлаева». Хоккеистов отстранили на год, срок дисквалификации у них закончится уже этой весной

Семь хоккеистов «Толпара», который входит в систему уфимского клуба КХЛ «Салават Юлаев», дисквалифицированы на год за нарушение антидопинговых правил, с учетом отбытого отстранения они смогут играть уже в марте—апреле. Об этом ТАСС сообщили в РУСАДА.

В апреле 2023-го стало известно, что допинг-пробы семи хоккеистов «Толпара» оказались положительными. «Спорт-Экспресс» писал, что у них обнаружили мельдоний.

В РУСАДА сообщили, что дисциплинарный антидопинговый комитет агентства завершил слушания по делам игроков 29 февраля и признал их виновными в нарушении антидопинговых правил.

«Срок дисквалификации для всех спортсменов составил один год, начиная с 29 февраля 2024 года с зачетом срока временного отстранения. У одного игрока срок временного отстранения начался 13 марта 2023 года, у второго — 28 марта 2023 года, у остальных спортсменов — с 6 апреля 2023 года», — сообщили в пресс-службе РУСАДА.

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Спорт
Фото:ХК «Салават Юлаев» / Global Look Press

По данным Baza, игроки обвиняли в допинге тренера по физподготовке, он претензии отверг, при этом руководство клуба считает произошедшее «диверсией», а РУСАДА с этой версией было не согласно из-за уровня мельдония в пробах, который говорит о курсовом приеме.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей ХК Салават Юлаев допинг мельдоний РУСАДА
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