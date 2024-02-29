Семерых хоккеистов из системы клуба КХЛ дисквалифицировали за допинг
Семь хоккеистов «Толпара», который входит в систему уфимского клуба КХЛ «Салават Юлаев», дисквалифицированы на год за нарушение антидопинговых правил, с учетом отбытого отстранения они смогут играть уже в марте—апреле. Об этом ТАСС сообщили в РУСАДА.
В апреле 2023-го стало известно, что допинг-пробы семи хоккеистов «Толпара» оказались положительными. «Спорт-Экспресс» писал, что у них обнаружили мельдоний.
В РУСАДА сообщили, что дисциплинарный антидопинговый комитет агентства завершил слушания по делам игроков 29 февраля и признал их виновными в нарушении антидопинговых правил.
«Срок дисквалификации для всех спортсменов составил один год, начиная с 29 февраля 2024 года с зачетом срока временного отстранения. У одного игрока срок временного отстранения начался 13 марта 2023 года, у второго — 28 марта 2023 года, у остальных спортсменов — с 6 апреля 2023 года», — сообщили в пресс-службе РУСАДА.
По данным Baza, игроки обвиняли в допинге тренера по физподготовке, он претензии отверг, при этом руководство клуба считает произошедшее «диверсией», а РУСАДА с этой версией было не согласно из-за уровня мельдония в пробах, который говорит о курсовом приеме.
Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года.
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