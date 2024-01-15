РУСАДА не подтвердило выявление 37 положительных проб на мельдоний в «Толпаре»

РУСАДА отреагировало на информацию о 37 пойманных на мельдонии хоккеистах

Baza сообщила, что внутренняя проверка выявила в «Толпаре» 37 положительных проб. РУСАДА заявило, что в рамках национальной антидопинговой программы столько не выявляло и пока разбирается с первыми семью допинг-случаями в клубе

Фото: ХК «Салават Юлаев» / Global Look Press

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выявляло в рамках национальной антидопинговой программы 37 положительных допинг-проб на мельдоний в молодежной команде «Толпар» клуба КХЛ «Салават Юлаев». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что во время внутреннего расследования мельдоний был обнаружен у 37 игроков «Толпара».

«В настоящее время РУСАДА проводит обработку по семи делам, открытым в связи с положительными допинг-пробами хоккеистов «Толпара», — сообщили в РУСАДА.

Скандал из-за мельдония в уфимской команде начался в апреле, когда положительные пробы выявили у семи игроков.

В августе телеграм-каналы «Мутко против» и Baza сообщили, что руководство клуба провело внутреннюю проверку и нашло допинг у всех игроков, кроме травмированных, а также у техника, массажиста и сервисмена.

Первое заседание дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу «Толпара» прошло в декабре, слушания были перенесены из-за появления новых доказательств.

В ноябре гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил «Чемпионату», что во время внутреннего расследования виновных установить не удалось и клуб обратился в полицию.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы ХК «Толпар», КХЛ, ФХР и Министерства спорта России.

По данным Baza, игроки обвинили тренера по физподготовке, он претензии отверг, при этом руководство клуба считает произошедшее «диверсией», а РУСАДА с этой версией не согласно из-за уровня мельдония в пробах, который говорит о курсовом приеме.