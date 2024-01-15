РУСАДА отреагировало на информацию о 37 пойманных на мельдонии хоккеистах
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выявляло в рамках национальной антидопинговой программы 37 положительных допинг-проб на мельдоний в молодежной команде «Толпар» клуба КХЛ «Салават Юлаев». Об этом сообщила пресс-служба организации.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что во время внутреннего расследования мельдоний был обнаружен у 37 игроков «Толпара».
«В настоящее время РУСАДА проводит обработку по семи делам, открытым в связи с положительными допинг-пробами хоккеистов «Толпара», — сообщили в РУСАДА.
Скандал из-за мельдония в уфимской команде начался в апреле, когда положительные пробы выявили у семи игроков.
В августе телеграм-каналы «Мутко против» и Baza сообщили, что руководство клуба провело внутреннюю проверку и нашло допинг у всех игроков, кроме травмированных, а также у техника, массажиста и сервисмена.
Первое заседание дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу «Толпара» прошло в декабре, слушания были перенесены из-за появления новых доказательств.
В ноябре гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил «Чемпионату», что во время внутреннего расследования виновных установить не удалось и клуб обратился в полицию.
РБК обратился за комментарием в пресс-службы ХК «Толпар», КХЛ, ФХР и Министерства спорта России.
По данным Baza, игроки обвинили тренера по физподготовке, он претензии отверг, при этом руководство клуба считает произошедшее «диверсией», а РУСАДА с этой версией не согласно из-за уровня мельдония в пробах, который говорит о курсовом приеме.