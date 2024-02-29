Федеральный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Валиевой

В швейцарский суд можно подать апелляцию на решение CAS только по ограниченным основаниям

Камила Валиева (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Федеральный суд Швейцарии в четверг, 29 февраля, зарегистрировал апелляцию по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которую в январе Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне дисквалифицировал на четыре года за допинг и лишил наград. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Швейцарский суд является единственной инстанцией, где можно оспорить вердикт CAS, причем только по ограниченным процессуальным основаниям. На подачу апелляции у защиты Валиевой было 30 дней.

CAS 29 января признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и не нашел повода смягчить ей срок наказания.

Валиева дисквалифицирована с 25 декабря 2021 года с лишением всех завоеванных с этой даты наград — золота олимпийского командного турнира Пекина и чемпионата Европы, а также трех медалей чемпионатов России.

Сборная России вместо золота получила бронзу командного турнира Олимпиады, это решение в CAS оспорила как российская сторона, так и канадцы, которые рассчитывали подняться с четвертого на третье место.