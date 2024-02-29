ФФККР назвала недостоверной информацию о не знавших об иске в CAS фигуристах

Федерация ответила на сообщения о не знавших об иске в CAS фигуристах

Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что как минимум два фигуриста из олимпийской сборной не знали о подаче апелляции в CAS. В ФФККР заявили, что консультировались со всеми спортсменами

Фигуристы сборной России на Олимпиаде в Пекине (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала недостоверной информацию о том, что не все участники командного турнира знали о поданной от их имени апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на лишение золотой медали Игр в Пекине. Об этом пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина заявила «РБК Спорт».

Ранее в четверг «Матч ТВ» со ссылкой на источник в ФФККР сообщил, что как минимум два члена команды узнали о самом факте подачи апелляции.

«Со всеми нашими фигуристами, выступавшими в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, перед подачей апелляции в CAS были проведены консультации», — сообщила Ермолина, назвав информацию телеканала недостоверной.

CAS 26 февраля сообщил, что зарегистрировл четыре апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о передаче завоеванного россиянами золота сборной США.

Один из исков подали совместно Олимпийский комитет, федерация фигурного катания и члены сборной Канады, которые рассчитывали после дисквалификации Камилы Валиевой за допинг подняться с четвертого на третье место, но остались без медали.

Еще три апелляции поданы Олимпийский комитетом России, ФФККР и всеми членами сборной России (Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Марк Кондратюк, Никита Кацалапов, Виктория Синицина и Камила Валиева).