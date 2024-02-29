Погба заявил, что шокирован дисквалификацией и оспорит ее в CAS
Французский полузащитник Поль Погба заявил, что не согласен с четырехлетней дисквалификацией за допинг и планирует оспорить ее в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом футболист написал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
В четверг, 29 февраля, стало известно, что Национальный антидопинговый трибунал Италии дисквалифицировал Погба на четыре года за тестостерон, обнаруженный в его допинг-пробе в августе прошлого года.
«Мне грустно, я шокирован, и мое сердце разбито из-за того, что у меня забрали все, чего я добился в профессиональной карьере», — написал 30-летний Погба.
По его словам, он никогда не принимал допинг умышленно, и вся история прояснится, когда он не будет связан юридическими ограничениями.
Представители Погба заявляли, что тестостерон оказался в пищевой добавке, которую футболисту прописал врач из США, указывает AFP. La Repubblica писала, что в версию случайного попадания допинга в организм футболиста не поверили, а признавать вину Погба отказался.
На счету Погба золото чемпионата мира 2018 года и серебро Евро-2016 в составе сборной Франции. В 2021 году футболист также выиграл Лигу наций.
В 2022 году француз вернулся из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус», подписав контракт на четыре года, но из-за травм провел всего 12 матчей.
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