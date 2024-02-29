Футболист ЦСКА подтвердил интерес к нему со стороны «Баварии»
Узбекский полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил «Чемпионату», что спокойно отнесся к информации об интересе со стороны мюнхенской «Баварии».
Файзуллаев стал игроком армейцев в августе прошлого года. В декабре его признали лучшим игроком Узбекистана, и он вошел в список претендентов на звание лучшего молодого игрока мира. После Кубка Азии, где 20-летний вингер забил два мяча в пяти играх, футбольный агент Антон Смирнов сообщил об интересе к игроку со стороны «Баварии».
Файзуллаев признался, что сам сначала прочитал об этом в интернете.
«Насколько знаю, определенные контакты с моим агентством действительно были. Как мне рассказывали, интересовались общей ситуацией, некоторыми деталями. Но мы спокойно к этому относимся и понимаем, что это пока ничего не значит», — сказал футболист.
Он добавил, что «Бавария» ― хороший вариант, но у него «полный фокус на ЦСКА».
ЦСКА после 18 туров занимает восьмое место в РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» десять очков.
Файзуллаев провел за армейцев 18 матчей в РПЛ и Кубке России, забил два мяча и сделал девять голевых передач.
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