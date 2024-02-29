Игрок ЦСКА Файзуллаев: у «Баварии» действительно были контакты с моим агентством

Футболист ЦСКА подтвердил интерес к нему со стороны «Баварии»

Аббосбек Файзуллаев подтвердил, что «Бавария» связывалась с его представителями и интересовалась «общей ситуацией», но это пока ничего не значит, и он сфокусирован на ЦСКА

Аббосбек Файзуллаев (Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА)

Узбекский полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил «Чемпионату», что спокойно отнесся к информации об интересе со стороны мюнхенской «Баварии».

Файзуллаев стал игроком армейцев в августе прошлого года. В декабре его признали лучшим игроком Узбекистана, и он вошел в список претендентов на звание лучшего молодого игрока мира. После Кубка Азии, где 20-летний вингер забил два мяча в пяти играх, футбольный агент Антон Смирнов сообщил об интересе к игроку со стороны «Баварии».

Файзуллаев признался, что сам сначала прочитал об этом в интернете.

«Насколько знаю, определенные контакты с моим агентством действительно были. Как мне рассказывали, интересовались общей ситуацией, некоторыми деталями. Но мы спокойно к этому относимся и понимаем, что это пока ничего не значит», — сказал футболист.

Он добавил, что «Бавария» ― хороший вариант, но у него «полный фокус на ЦСКА».

ЦСКА после 18 туров занимает восьмое место в РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» десять очков.

Файзуллаев провел за армейцев 18 матчей в РПЛ и Кубке России, забил два мяча и сделал девять голевых передач.