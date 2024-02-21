Тренер ЦСКА Федотов заявил, что ситуация с контрактом влияет на игру Чалова

В ЦСКА увидели риски для Чалова потерять место в стартовом составе

Контракт Чалова с ЦСКА действует до конца года, клуб хочет сохранить нападающего. Владимир Федотов считает, что мысли о контракте влияют на тренировочный процесс футболиста

Федор Чалов (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил «Чемпионату», что лучшему бомбардиру команды Федору Чалову нужно быстрее определяться со своим будущим.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года. В начале февраля форвард покинул сборы в Турции ради переговоров с клубом о новом соглашении. Журналист Иван Карпов писал в телеграм-канале, что футболистом также интересуется «Зенит», который готов подписать его через год, но сам Чалов хочет в Европу.

Федотов заявил, что игроку всегда тяжело принимать «важное стратегическое решение» и сложно полностью отстраниться от ситуации с контрактом.

«Наверное, этот рой мыслей, который одолевает человека, где-то встревает в тренировочном процессе. И если надолго застрять в подвешенном состоянии, быстро потеряешь место в стартовом составе, таков футбол», — сказал Федотов.

В этом сезоне Чалов забил 11 голов в 26 матчах.

ЦСКА занимает восьмое место после 18 туров.