В ЦСКА увидели риски для Чалова потерять место в стартовом составе
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил «Чемпионату», что лучшему бомбардиру команды Федору Чалову нужно быстрее определяться со своим будущим.
Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года. В начале февраля форвард покинул сборы в Турции ради переговоров с клубом о новом соглашении. Журналист Иван Карпов писал в телеграм-канале, что футболистом также интересуется «Зенит», который готов подписать его через год, но сам Чалов хочет в Европу.
Федотов заявил, что игроку всегда тяжело принимать «важное стратегическое решение» и сложно полностью отстраниться от ситуации с контрактом.
«Наверное, этот рой мыслей, который одолевает человека, где-то встревает в тренировочном процессе. И если надолго застрять в подвешенном состоянии, быстро потеряешь место в стартовом составе, таков футбол», — сказал Федотов.
В этом сезоне Чалов забил 11 голов в 26 матчах.
ЦСКА занимает восьмое место после 18 туров.
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