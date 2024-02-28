Даниил Медведев впервые в карьере выиграл матч без единого эйса
Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Лоренцо Сонего со счетом 3:6, 6:3, 6:3 и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дубае.
Впервые в карьере он не совершил ни одного эйса в победном матче.
Медведев посеян на турнире под первым номером, Сонего — без номера посева. В следующем круге 28-летний россиянин сыграет с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 8-й номер посева) — Якуб Меншик (Чехия).
Медведев является действующим победителем турнира. На данный момент он занимает четвертое место в рейтинге ATP. Сонего 28 лет, он идет в рейтинге 48-м. В его активе три титула ATP.
Призовой фонд турнира в Дубае составляет более $2,9 млн. Помимо Медведева из россиян турнир выигрывали Аслан Карацев (2021), Андрей Рублев (2022).
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