Лидер «Краснодара» объяснил отказ критиковать «Зенит» боязнью санкций

Лидер «Краснодара» Кордоба: мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено

Джон Кордоба назвал неоспоримым фактом особое положение «Зенита» в РПЛ, но говорить подробнее отказался, чтобы ему не продлили дисквалификацию

Джон Кордоба (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Лучший бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба заявил «Спорт-Экспрессу», что к петербургскому «Зениту» в России особое отношение.

«Зенит» после 18 туров уступает идущему на первом месте в РПЛ «Краснодару» два очка. Кордобу 30 ноября дисквалифицировали на три матча и еще один условно за оскорбительный жест в адрес рефери.

Кордоба назвал заслуженным лидерство «Краснодара» в турнире.

«Ничего не буду говорить о «Зените», это их дела. Ну и мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено. За 2,5 года, что я играю в России, успел убедиться в особом отношении к этому клубу», — сказал Кордоба.

Он отказался отвечать на вопрос, с чьей стороны особое отношение к «Зениту», чтобы ему «не расширили дисквалификацию еще на пару игр». «Думаю, то, что «Зенит» в РПЛ на особом счету, — неоспоримый факт», — отметил футболист.

Колумбиец играет за «Краснодар» с 2021 года. В этом сезоне на его счету 11 голов и четыре передачи в 20 матчах.