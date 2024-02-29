 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Лидер «Краснодара» объяснил отказ критиковать «Зенит» боязнью санкций

Лидер «Краснодара» Кордоба: мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено
Джон Кордоба назвал неоспоримым фактом особое положение «Зенита» в РПЛ, но говорить подробнее отказался, чтобы ему не продлили дисквалификацию
Джон Кордоба
Джон Кордоба (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Лучший бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба заявил «Спорт-Экспрессу», что к петербургскому «Зениту» в России особое отношение.

«Зенит» после 18 туров уступает идущему на первом месте в РПЛ «Краснодару» два очка. Кордобу 30 ноября дисквалифицировали на три матча и еще один условно за оскорбительный жест в адрес рефери.

Кордоба назвал заслуженным лидерство «Краснодара» в турнире.

«Ничего не буду говорить о «Зените», это их дела. Ну и мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено. За 2,5 года, что я играю в России, успел убедиться в особом отношении к этому клубу», — сказал Кордоба.

Он отказался отвечать на вопрос, с чьей стороны особое отношение к «Зениту», чтобы ему «не расширили дисквалификацию еще на пару игр». «Думаю, то, что «Зенит» в РПЛ на особом счету, — неоспоримый факт», — отметил футболист.

Экс-футболист «Краснодара» потерял сознание из-за болезни мозга
Спорт
Кристофер Олссон

Колумбиец играет за «Краснодар» с 2021 года. В этом сезоне на его счету 11 голов и четыре передачи в 20 матчах.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах

Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ

Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы

Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности

В Мексике началось извержение вулкана. Видео

В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео

Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.

Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео

Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?

Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?

МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол
Материалы по теме
«Зенит» показал худший трансферный баланс в РПЛ за пять лет
Спорт
«Зенит» убрал из заявки на РПЛ Марио Фернандеса и сразу вернул обратно
Спорт
Лидер РПЛ усилил состав 29-летним бразильским нападающим
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 99,45 (-0,47) Инвестиции, 28 фев, 16:27 Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 91,87 (-0,17) Инвестиции, 28 фев, 16:27
Силуанов заявил о проработке «справедливого налогообложения» в России Экономика, 16:47
В Подмосковье число отказов в разрешениях на стройки сократилось в разы Бизнес, 16:31
В Петербурге произошел пожар на списанном ледоколе «Ермак» Общество, 16:30
Спрос на дешевую аренду жилья в Москве может упасть. Как быть инвестору Pro, 16:30
Шольца обвинили в раскрытии разведданных о британских военных Политика, 16:29
Какие документы разместить на сайте, чтобы не получить штраф ₽500 тыс. Pro, 16:18
Путин поручил нарастить мощность суперкомпьютеров в десять раз Технологии и медиа, 16:15
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае после отказа американца Спорт, 16:08
Венгрия заявила о проблемах с безопасностью Евросоюза при фон дер Ляйен Политика, 16:08
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта Недвижимость, 16:05
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 16:01
Минфин заверил в наличии ресурсов для реализации послания Путина Политика, 16:00
Военная операция на Украине. Карта на 29 февраля Политика, 16:00
ЦБ перезапустил процедуру освобождения ПИФов от замороженных активов Инвестиции, 15:51