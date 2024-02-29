Лидер «Краснодара» объяснил отказ критиковать «Зенит» боязнью санкций
Лучший бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба заявил «Спорт-Экспрессу», что к петербургскому «Зениту» в России особое отношение.
«Зенит» после 18 туров уступает идущему на первом месте в РПЛ «Краснодару» два очка. Кордобу 30 ноября дисквалифицировали на три матча и еще один условно за оскорбительный жест в адрес рефери.
Кордоба назвал заслуженным лидерство «Краснодара» в турнире.
«Ничего не буду говорить о «Зените», это их дела. Ну и мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено. За 2,5 года, что я играю в России, успел убедиться в особом отношении к этому клубу», — сказал Кордоба.
Он отказался отвечать на вопрос, с чьей стороны особое отношение к «Зениту», чтобы ему «не расширили дисквалификацию еще на пару игр». «Думаю, то, что «Зенит» в РПЛ на особом счету, — неоспоримый факт», — отметил футболист.
Колумбиец играет за «Краснодар» с 2021 года. В этом сезоне на его счету 11 голов и четыре передачи в 20 матчах.
Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах
Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ
Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы
Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности
В Мексике началось извержение вулкана. Видео
В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео
Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.
Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео
Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?
Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?
МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?