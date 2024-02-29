Карякин рассказал, как прятался от дрона-камикадзе во время поездки в Авдеевку

Шахматист Карякин рассказал, как прятался от дрона-камикадзе в Авдеевке

Российский гроссмейстер, открыто поддержавший военную операцию, посетил Авдеевку в ДНР и рассказал, что сыграл с военнослужащими в шахматы. По его словам, его группу атаковал дрон-камикадзе

Сергей Карякин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил в телеграм-канале, что посетил Авдеевку, которая в середине февраля перешла под контроль России, и ему пришлось прятаться там от дрона-камикадзе.

«Срочно в укрытие, летит дрон! Мы забегаем в первый попавшийся подъезд, и секунд через пять раздается взрыв. Обошлось», — написал шахматист. В видеозаписи он отметил что это «такое место, где не бывает без сюрпризов».

По его словам, он посетил один из уцелевших в городе храмов и сыграл в шахматы с бойцами на крыше девятиэтажки, а также пообщался с местными жителями.

Уроженец Симферополя Карякин в 2022 году поддержал военную операцию на Украине, за что был дисквалифицирован на полгода международной федерацией (FIDE). Ранее шахматист неоднократно посещал зону боевых действий с гуманитарными миссиями.

Карякин также заявлял об отказе выступать на турнирах в нейтральном статусе. В феврале 2023-го он возглавил Федерацию шахмат Московской области.

Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. К началу 2022 года там проживали 31,7 тыс. человек.