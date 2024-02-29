Шахматист Карякин рассказал, как прятался от дрона-камикадзе в Авдеевке
Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил в телеграм-канале, что посетил Авдеевку, которая в середине февраля перешла под контроль России, и ему пришлось прятаться там от дрона-камикадзе.
«Срочно в укрытие, летит дрон! Мы забегаем в первый попавшийся подъезд, и секунд через пять раздается взрыв. Обошлось», — написал шахматист. В видеозаписи он отметил что это «такое место, где не бывает без сюрпризов».
По его словам, он посетил один из уцелевших в городе храмов и сыграл в шахматы с бойцами на крыше девятиэтажки, а также пообщался с местными жителями.
Уроженец Симферополя Карякин в 2022 году поддержал военную операцию на Украине, за что был дисквалифицирован на полгода международной федерацией (FIDE). Ранее шахматист неоднократно посещал зону боевых действий с гуманитарными миссиями.
Карякин также заявлял об отказе выступать на турнирах в нейтральном статусе. В феврале 2023-го он возглавил Федерацию шахмат Московской области.
Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. К началу 2022 года там проживали 31,7 тыс. человек.
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