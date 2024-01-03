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ФИДЕ отреагировала на скандал с отказом пожимать руку тренеру Карякина

ФИДЕ отреагировала на скандал с отказом пожимать руку тренеру Карякина
Комиссия по этике ФИДЕ, являющаяся независимым органом, может наложить санкции на шахматиста, не пожавшему руку сопернику
Шахматы
Шахматы (Фото: Ralf Ibing / Global look press)

Рукопожатие не считается обязательным для шахматистов, а отказ от него не влечет за собой каких-либо санкций или автоматического проигрыша, сообщили «РБК Спорт» в пресс-службе Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

При этом ФИДЕ отмечает, что их комиссия по этике, являющаяся независимым органом, может наложить санкции на шахматиста, не пожавшего руку сопернику. «Это может произойти только в случае, если соперник, которому отказались жать руку, потребует этого от комиссии по этике. В ситуации с Дудой — Хисматуллиным таких заявлений не поступало», — уточнили в ФИДЕ.

Накануне сильнейший польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда не стал пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину перед началом партии на чемпионате мира в Узбекистане: россиянин подошел к доске, у которой сидел Дуда, протянул ему руку, но последний демонстративно отказался пожимать ее сопернику.

О причинах такого решения Дуды не сообщалось, но в Польше объясняли это тем, что Хисматуллин неоднократно выезжал в зону боевых действий между Россией и Украиной. Также издание обращает внимание, что Хисматуллин дружит с Сергеем Карякиным, которого также тренирует.

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ФИДЕ Сергей Карякин
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Польский гроссмейстер отказался пожимать руку тренеру Карякина
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