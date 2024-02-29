Биатлонист Халили выиграл индивидуальную гонку в финале Кубка России
Биатлонист Карим Халили победил в индивидуальной гонке на 15 км на заключительном этапе Кубка России в Уфе.
Халили преодолел дистанцию за 38 минут 35,4 секунды с двумя промахами.
Второй результат показал Ильназ Мухамедзянов — с тремя промахами и отставанием 8,3 секунды. Третье место у Дмитрия Иванова, который при двух промахах проиграл лидеру 30 секунд.
Мухамедзянов победил в зачете Кубка России в индивидуальных гонках, хотя перед стартом был только 15-м в рейтинге. До гонки в Уфе в рейтинге лидировал белорус Дмитрий Лазовский, но его сборная не поехала в Башкирию.
Халили — бронзовый призер чемпионата мира (2021 год) и Олимпиады (2022) в мужской эстафете.
Женскую индивидуальную гонку на 12,5 км выиграла Анастасия Егорова, в общем зачете в этой дисциплине победила Анастасия Гореева.
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