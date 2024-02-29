Российская биатлонистка осталась недовольна из-за победы соотечественницы

Сливко и Гореева набрали одинаковое количество очков в общем зачете Кубка России, но первое место заняла последняя за счет большего числа побед. Сливко считает, что правило о подсчете побед придумали за минуту до награждения

Виктория Сливко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российская биатлонистка Виктория Сливко в интервью «Матч ТВ» назвала несправедливой победу Анастасии Гореевой в общем зачете Кубка России-2022/23.

Сливко и Гореева набрали одинаковое количество очков в общем зачете прошлогоднего Кубка России, но первое место заняла последняя за счет большего числа побед.

«В прошлом сезоне Кубка России я набрала одинаковое количество очков с Анастасией Гореевой, тогда победу отдали ей, потому что у нее было больше первых мест. Но на самом деле я такого правила нигде не видела, это придумали за минуту до награждения., — отметила Сливко. — Считаю, что это было нечестно и несправедливо, нас нужно было наградить обеих».

В четверг, 29 февраля, в Уфе стартует финальный этап Кубка России по биатлону в Уфе. Сливко занимает второе место в общем зачете, отставая от Наталии Шевченко на 23 очка. Сливко уверена, что ей по силам догнать лидера.

«Думаю, что такое отставание отыгрывается, — считает Сливко. — Я настроена на то, чтобы отыграть это отставание. Я настроена на борьбу и буду бороться».