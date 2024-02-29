 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российская биатлонистка осталась недовольна из-за победы соотечественницы

Российская биатлонистка Сливко осталась недовольна из-за победы соотечественницы
Сливко и Гореева набрали одинаковое количество очков в общем зачете Кубка России, но первое место заняла последняя за счет большего числа побед. Сливко считает, что правило о подсчете побед придумали за минуту до награждения
Виктория Сливко
Виктория Сливко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российская биатлонистка Виктория Сливко в интервью «Матч ТВ» назвала несправедливой победу Анастасии Гореевой в общем зачете Кубка России-2022/23.

Сливко и Гореева набрали одинаковое количество очков в общем зачете прошлогоднего Кубка России, но первое место заняла последняя за счет большего числа побед.

«В прошлом сезоне Кубка России я набрала одинаковое количество очков с Анастасией Гореевой, тогда победу отдали ей, потому что у нее было больше первых мест. Но на самом деле я такого правила нигде не видела, это придумали за минуту до награждения., — отметила Сливко. — Считаю, что это было нечестно и несправедливо, нас нужно было наградить обеих».

В четверг, 29 февраля, в Уфе стартует финальный этап Кубка России по биатлону в Уфе. Сливко занимает второе место в общем зачете, отставая от Наталии Шевченко на 23 очка. Сливко уверена, что ей по силам догнать лидера.

«Думаю, что такое отставание отыгрывается, — считает Сливко. — Я настроена на то, чтобы отыграть это отставание. Я настроена на борьбу и буду бороться».

Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах

Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ

Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы

Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности

В Мексике началось извержение вулкана. Видео

В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео

Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.

Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео

Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?

Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?

МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?
Теги
Биатлон
Материалы по теме
Лидер сборной Германии по биатлону решил завершить карьеру
Спорт
Главу Международного союза биатлонистов заподозрили в коррупции
Спорт
Вяльбе отказалась назвать лыжников и биатлонистов в России одной семьей
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 99,45 (-0,47) Инвестиции, 28 фев, 16:27 Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 91,87 (-0,17) Инвестиции, 28 фев, 16:27
Путин начал оглашать послание Федеральному собранию Политика, 12:14
Песков заявил об отсутствии инстинкта самосохранения у политиков Европы Политика, 12:12
Минобороны России сообщило о 4 уничтоженных лодках с украинским десантом Политика, 12:12
Как кластер поможет перезапустить деревообрабатывающую промышленность Отрасли, 12:11
Сальдо заявил о полной зачистке села Крынки в Херсонской области Политика, 12:10
В ВСУ зависимость от Запада назвали причиной дефицита ракет ПВО Политика, 12:05
Послание Путина Федеральному Собранию. Прямая трансляция Политика, 12:02
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Мединский назвал условие участия в переговорах с Украиной Политика, 12:00
Украина заявила о готовности ограничить экспорт в ЕС на фоне протестов Экономика, 11:58
«Настоящее безумие». Объем торгов в биткоин-ETF за сутки достиг $7,7 млрд Крипто, 11:57
От Сиднея до Парижа. 5 жилых проектов с удивительным озеленением Недвижимость, 11:48
Брокер ВТБ назвал доход клиентов по стратегиям инвестиционных советников Финансы, 11:48
Песков назвал послание Путина его предвыборной программой Политика, 11:46
Сырский признал просчеты командиров ВСУ Политика, 11:46