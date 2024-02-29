Российская биатлонистка осталась недовольна из-за победы соотечественницы
Российская биатлонистка Виктория Сливко в интервью «Матч ТВ» назвала несправедливой победу Анастасии Гореевой в общем зачете Кубка России-2022/23.
Сливко и Гореева набрали одинаковое количество очков в общем зачете прошлогоднего Кубка России, но первое место заняла последняя за счет большего числа побед.
«В прошлом сезоне Кубка России я набрала одинаковое количество очков с Анастасией Гореевой, тогда победу отдали ей, потому что у нее было больше первых мест. Но на самом деле я такого правила нигде не видела, это придумали за минуту до награждения., — отметила Сливко. — Считаю, что это было нечестно и несправедливо, нас нужно было наградить обеих».
В четверг, 29 февраля, в Уфе стартует финальный этап Кубка России по биатлону в Уфе. Сливко занимает второе место в общем зачете, отставая от Наталии Шевченко на 23 очка. Сливко уверена, что ей по силам догнать лидера.
«Думаю, что такое отставание отыгрывается, — считает Сливко. — Я настроена на то, чтобы отыграть это отставание. Я настроена на борьбу и буду бороться».
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