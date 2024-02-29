МОК заявил, что у него нет новых рекомендаций по допуску россиян на Игры
МОК не подготовил новых рекомендаций с условиями допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе организации.
Министр спорта России Олег Матыцин 25 февраля заявил, что решение об участии в Играх будет принято после «финальных» рекомендаций МОК. По словам министра, некоторые международные федерации для допуска к соревнованиям предъявляют «неприемлемые» требования о подписании деклараций.
В МОК на вопрос о новых рекомендациях заявили, что им нечего добавить к декабрьскому решению исполкома о допуске спортсменов в нейтральном статусе.
На Игры в Париже смогут попасть те россияне и белорусы, которые пройдут квалификацию и повторную проверку на соответствие критериям, среди которых отсутствие поддержки военной операции на Украине, контрактов с армией и спецслужбами, а также выступление только в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.
В Минспорте в феврале говорили, что на Олимпиаде смогут выступить до ста спортсменов из России. В Олимпийском комитете России (ОКР) критерии МОК называют дискриминационными.
23 февраля ОКР заявил, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства.
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