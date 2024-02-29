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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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МОК заявил, что у него нет новых рекомендаций по допуску россиян на Игры

В МОК заявили, что обновленных рекомендаций по допуску россиян на Олимпиаду нет
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что решение о поездке на Игры будет принято после «финальных» рекомендаций МОК, но в организации заявили, что к уже озвученным требованиям им пока добавить нечего
Фото: Matthias Hangst / Getty Images
Фото: Matthias Hangst / Getty Images

МОК не подготовил новых рекомендаций с условиями допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе организации.

Министр спорта России Олег Матыцин 25 февраля заявил, что решение об участии в Играх будет принято после «финальных» рекомендаций МОК. По словам министра, некоторые международные федерации для допуска к соревнованиям предъявляют «неприемлемые» требования о подписании деклараций.

В МОК на вопрос о новых рекомендациях заявили, что им нечего добавить к декабрьскому решению исполкома о допуске спортсменов в нейтральном статусе.

В России примут решение по Олимпиаде после «финальных критериев» МОК
Спорт
Министр спорта России Олег Матыцин

На Игры в Париже смогут попасть те россияне и белорусы, которые пройдут квалификацию и повторную проверку на соответствие критериям, среди которых отсутствие поддержки военной операции на Украине, контрактов с армией и спецслужбами, а также выступление только в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

В Минспорте в феврале говорили, что на Олимпиаде смогут выступить до ста спортсменов из России. В Олимпийском комитете России (ОКР) критерии МОК называют дискриминационными.

23 февраля ОКР заявил, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства.

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