В МОК заявили, что обновленных рекомендаций по допуску россиян на Олимпиаду нет

МОК заявил, что у него нет новых рекомендаций по допуску россиян на Игры

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что решение о поездке на Игры будет принято после «финальных» рекомендаций МОК, но в организации заявили, что к уже озвученным требованиям им пока добавить нечего

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МОК не подготовил новых рекомендаций с условиями допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе организации.

Министр спорта России Олег Матыцин 25 февраля заявил, что решение об участии в Играх будет принято после «финальных» рекомендаций МОК. По словам министра, некоторые международные федерации для допуска к соревнованиям предъявляют «неприемлемые» требования о подписании деклараций.

В МОК на вопрос о новых рекомендациях заявили, что им нечего добавить к декабрьскому решению исполкома о допуске спортсменов в нейтральном статусе.

На Игры в Париже смогут попасть те россияне и белорусы, которые пройдут квалификацию и повторную проверку на соответствие критериям, среди которых отсутствие поддержки военной операции на Украине, контрактов с армией и спецслужбами, а также выступление только в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

В Минспорте в феврале говорили, что на Олимпиаде смогут выступить до ста спортсменов из России. В Олимпийском комитете России (ОКР) критерии МОК называют дискриминационными.

23 февраля ОКР заявил, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства.