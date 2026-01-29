CAS снова рассмотрит дело об отобранной у американки медали Игр в Париже

CAS снова рассмотрит дело об отобранной у американской гимнастки медали Игр

Американка Чайлз получила бронзу в вольных упражнениях после протеста, опередив румынку Бэрбосу. CAS вернул медаль румынке, но теперь рассмотрит новые доказательства по делу и может пересмотреть вердикт в пользу Чайлз

Симона Байлз и Джордан Чайлз (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Спортивный арбитражный суд (CAS) изучит новые доказательства по делу о бронзовой медали Олимпиады-2024 в вольных упражнениях, которую забрали у американской гимнастки Джордан Чайлз. Об этом сообщает Associated Press.

Федеральный суд Швейцарии, в котором можно оспорить вердикт CAS, сообщил спортивному арбитражу об «исключительных обстоятельствах» по этому делу.

Румынка Ана Бэрбосу показала третий результат (13,700 балла), но ее после протеста американцев опередила Чайлз (13,766), которой судьи добавили 0,1 балла.

Румынская сторона оспорила это решение в выездной коллегии CAS, который признал запрос американцев на пересмотр оценки недействительным из-за того, что он был подан позже дедлайна на четыре секунды, и вернул первую оценку Чайлз, из-за чего она опустилась на четвертую строчку.

Федеральный суд потребовал от CAS изучить видеозапись, которая может показать, что американцы успели вовремя подать протест. Суд считает, что есть вероятность к изменению оспариваемого решения в пользу Чайлз.

Чемпионкой Игр в вольных упражнениях стала бразильянка Ребека Андраде, второе место у американки Симоны Байлз.