«Авангард» с минимальным счетом обыграл финалиста Кубка Гагарина

Единственную шайбу в ворота «Трактора» забросил Майкл Маклауд. «Авангард» выиграл шестой матч подряд

Никита Серебряков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Авангард» продлил победную серию в КХЛ до шести матчей, обыграв в Омске челябинский «Трактор» со счетом 1:0.

Гол на счету Майкла Маклауда (на 55-й минуте).

Вратарь омичей Никита Серебяков отразил 25 бросков.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов сделал голевую передачу, набрав очки в десятом матче подряд. Защитник занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги (19 шайб и 33 передачи).

В другом матче минское «Динамо» проиграло новосибирской «Сибири» со счетом 1:4. Для минчан этот матч был 1100-м в КХЛ. Новосибирцы выиграли четвертый матч подряд.

«Динамо» занимает третье место в Западной конференции. В Восточной конференции «Авангард» второй, «Трактор» — седьмой, «Сибирь» — восьмая.