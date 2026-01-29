«Авангард» с минимальным счетом обыграл финалиста Кубка Гагарина
«Авангард» продлил победную серию в КХЛ до шести матчей, обыграв в Омске челябинский «Трактор» со счетом 1:0.
Гол на счету Майкла Маклауда (на 55-й минуте).
Вратарь омичей Никита Серебяков отразил 25 бросков.
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов сделал голевую передачу, набрав очки в десятом матче подряд. Защитник занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги (19 шайб и 33 передачи).
В другом матче минское «Динамо» проиграло новосибирской «Сибири» со счетом 1:4. Для минчан этот матч был 1100-м в КХЛ. Новосибирцы выиграли четвертый матч подряд.
«Динамо» занимает третье место в Западной конференции. В Восточной конференции «Авангард» второй, «Трактор» — седьмой, «Сибирь» — восьмая.
