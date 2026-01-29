 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Авангард» с минимальным счетом обыграл финалиста Кубка Гагарина

«Авангард» с минимальным счетом обыграл «Трактор»
Единственную шайбу в ворота «Трактора» забросил Майкл Маклауд. «Авангард» выиграл шестой матч подряд
Никита Серебряков
Никита Серебряков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Авангард» продлил победную серию в КХЛ до шести матчей, обыграв в Омске челябинский «Трактор» со счетом 1:0.

Гол на счету Майкла Маклауда (на 55-й минуте).

Вратарь омичей Никита Серебяков отразил 25 бросков.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов сделал голевую передачу, набрав очки в десятом матче подряд. Защитник занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги (19 шайб и 33 передачи).

Клуб КХЛ прервал девятиматчевую серию поражений
Спорт
Александр Гальченюк

В другом матче минское «Динамо» проиграло новосибирской «Сибири» со счетом 1:4. Для минчан этот матч был 1100-м в КХЛ. Новосибирцы выиграли четвертый матч подряд.

«Динамо» занимает третье место в Западной конференции. В Восточной конференции «Авангард» второй, «Трактор» — седьмой, «Сибирь» — восьмая.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Трактор
