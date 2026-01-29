Клуб КХЛ прервал девятиматчевую серию поражений
Хабаровский «Амур» одержал крупную домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом», выиграв первый из десяти последних матчей в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.
Игра завершилась со счетом 5:2. У «Амура» шайбы забросили Александр Гальченюк (25-я минута), Никита Евсеев (37), Артем Шварев (44), Алекс Броадхерст (45) и Евгений Свечников (53).
У «Автомобилиста» отличились Джесси Блэкер (28), который набрал 24-е очко и повторил личный рекорд результативности (в сезоне 2021/22), и Даниэль Спронг (60).
«Амур» в предыдущий раз побеждал в КХЛ 27 декабря (в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» — 4:2). Хабаровчане занимают девятое место в Восточной конференции.
«Автомобилист» проиграл второй матч из трех последних и идет на четвертом месте.
