Клуб КХЛ прервал девятиматчевую серию поражений

«Амур» обыграл «Автомобилиста» со счетом 5:2 и одержал первую победу в 2026 году

Александр Гальченюк (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Хабаровский «Амур» одержал крупную домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом», выиграв первый из десяти последних матчей в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.

Игра завершилась со счетом 5:2. У «Амура» шайбы забросили Александр Гальченюк (25-я минута), Никита Евсеев (37), Артем Шварев (44), Алекс Броадхерст (45) и Евгений Свечников (53).

У «Автомобилиста» отличились Джесси Блэкер (28), который набрал 24-е очко и повторил личный рекорд результативности (в сезоне 2021/22), и Даниэль Спронг (60).

«Амур» в предыдущий раз побеждал в КХЛ 27 декабря (в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» — 4:2). Хабаровчане занимают девятое место в Восточной конференции.

«Автомобилист» проиграл второй матч из трех последних и идет на четвертом месте.