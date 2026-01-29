 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 2,27 x 3,45 2 3,1 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,3 x 3,8 2 3 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 5,6 x 3,75 2 1,65 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Ноттингем Форест Ференцварош 1 1,62 x 3,85 2 5,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Бывшую жену Бивола наказали за высказывания о киргизах и казахах

Суд назначил экс-жене Бивола обязательные работы за слова о киргизах и казахах
В октябре Екатерина Бивол грубо высказалась в соцсетях о киргизах и казахах. В Бишкеке на нее завели уголовное дело и объявили в розыск, а в Петербурге суд дал ей 60 часов работ за возбуждение ненависти или вражды
Екатерина Бивол
Екатерина Бивол (Фото: bivol_kate / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил бывшей жене боксера Дмитрия Бивола Екатерине 60 часов обязательных работ по административной статье о возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дело по ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях завели в конце декабря из-за видео, на котором Бивол негативно высказывается о киргизах и казахах.

«Негативная оценка выражена посредством оскорблений и нецензурной лексики. В тексте, зафиксированном на вышеуказанной видеозаписи, идет речь о преимуществе одной группы лиц перед другой по природному (генетическому) признаку», — говорится в сообщении.

Суд в Бишкеке заочно арестовал бывшую жену Бивола за слова о киргизах
Спорт
Екатерина&nbsp;Бивол

В конце октября суд в Бишкеке заочно арестовал и объявил в розыск Бивол за это видео. По ст. 330 Уголовного кодекса Киргизии ей грозит до семи лет лишения свободы, писало «АКИpress».

Екатерина и Дмитрий Бивол были в отношениях с 2007 года, у них двое детей. В августе 2023-го боксер подал на развод, после этого женщина критиковала бывшего мужа в соцсетях и обвиняла в домашнем насилии.

Биволу принадлежат чемпионские пояса WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Дмитрий Бивол бокс
Материалы по теме
ТАСС узнал, что Бивол планирует провести следующий поединок в конце весны
Спорт
Бетербиев обвинил Бивола в срыве третьего боя
Спорт
Российский чемпион мира по боксу Бивол перенес операцию на спине
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 17:41
Собянин рассказал о восстановлении почти 180 столичных прудов Город, 17:50
Командировки без переплат: пять причин лишних расходов и как их избежать Отрасли, 17:49
ЦБ снизил курс доллара на 30 января почти до ₽76 Инвестиции, 17:48
Стейблкоин от криптопроекта Трампов USD1 достиг капитализации $5 млрд Крипто, 17:45
Параллельный импорт хотят оставить навсегда: кто против и почему. ВидеоПодписка на РБК, 17:44 
В Москве выставили на торги усадьбу Рябушинских и дом Россинского Недвижимость, 17:40
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Губерниев отреагировал на включение в санкционный список ЕС Спорт, 17:38
Январь в Москве стал самым снежным за 203 года Город, 17:34
Песков объяснил участие начальника ГРУ во встрече Путина с лидером ОАЭ Политика, 17:33
ЕС ввел новые санкции против Ирана в ответ на подавление протестов Политика, 17:33
Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70 за баррель Инвестиции, 17:32
Минобороны сообщило об уничтожении макета F-16 на Украине Политика, 17:31
Стали известны несколько приглашенных звезд футбольной медиалиги «НаПике» Спорт, 17:31