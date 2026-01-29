Бывшую жену Бивола наказали за высказывания о киргизах и казахах
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил бывшей жене боксера Дмитрия Бивола Екатерине 60 часов обязательных работ по административной статье о возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Дело по ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях завели в конце декабря из-за видео, на котором Бивол негативно высказывается о киргизах и казахах.
«Негативная оценка выражена посредством оскорблений и нецензурной лексики. В тексте, зафиксированном на вышеуказанной видеозаписи, идет речь о преимуществе одной группы лиц перед другой по природному (генетическому) признаку», — говорится в сообщении.
В конце октября суд в Бишкеке заочно арестовал и объявил в розыск Бивол за это видео. По ст. 330 Уголовного кодекса Киргизии ей грозит до семи лет лишения свободы, писало «АКИpress».
Екатерина и Дмитрий Бивол были в отношениях с 2007 года, у них двое детей. В августе 2023-го боксер подал на развод, после этого женщина критиковала бывшего мужа в соцсетях и обвиняла в домашнем насилии.
Биволу принадлежат чемпионские пояса WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе.
