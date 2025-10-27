 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Суд в Бишкеке заочно арестовал бывшую жену Бивола за слова о киргизах

Суд в Бишкеке заочно арестовал бывшую жену Бивола за высказывания о киргизах
МВД Киргизии 21 октября начало проверку высказываний бывшей жены боксера о киргизах. Против нее возбудили уголовное дело, объявили в розыск и заочно арестовали
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывшая жена чемпиона мира WBA, WBO и IBF Дмитрия Бивола Екатерина объявлена в розыск Первомайским райсудом Бишкека, ее заочно арестовали по уголовному делу о возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной, межрегиональной вражды (розни). Об этом сообщает «АКИpress» со ссылкой на ГУВД Бишкека.

МВД Киргизии 21 октября начало проверку видео Екатерины Бивол в соцсетях, где она позволила «грубые и унизительные выражения в адрес киргизского народа».

По ст. 330 Уголовного кодекса Киргизии ей грозит до семи лет лишения свободы.

Екатерина и Дмитрий Бивол были в отношениях с 2007 года, у них двое детей. В августе 2023-го боксер подал на развод, после этого женщина критиковала бывшего мужа в соцсетях, называла абьюзером и обвиняла в домашнем насилии.

На счету Бивола 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге, которое он потерпел от соотечественника Артура Бетербиева.

Бетербиев в октябре 2024-го объединил пояса в полутяжелом весе, победив Бивола решением большинства судей. В феврале Бивол взял реванш, отобрав титулы, но впоследствии отказался от пояса WBC.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Дмитрий Бивол Киргизия
