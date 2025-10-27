Суд в Бишкеке заочно арестовал бывшую жену Бивола за слова о киргизах
Бывшая жена чемпиона мира WBA, WBO и IBF Дмитрия Бивола Екатерина объявлена в розыск Первомайским райсудом Бишкека, ее заочно арестовали по уголовному делу о возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной, межрегиональной вражды (розни). Об этом сообщает «АКИpress» со ссылкой на ГУВД Бишкека.
МВД Киргизии 21 октября начало проверку видео Екатерины Бивол в соцсетях, где она позволила «грубые и унизительные выражения в адрес киргизского народа».
По ст. 330 Уголовного кодекса Киргизии ей грозит до семи лет лишения свободы.
Екатерина и Дмитрий Бивол были в отношениях с 2007 года, у них двое детей. В августе 2023-го боксер подал на развод, после этого женщина критиковала бывшего мужа в соцсетях, называла абьюзером и обвиняла в домашнем насилии.
На счету Бивола 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге, которое он потерпел от соотечественника Артура Бетербиева.
Бетербиев в октябре 2024-го объединил пояса в полутяжелом весе, победив Бивола решением большинства судей. В феврале Бивол взял реванш, отобрав титулы, но впоследствии отказался от пояса WBC.
