58-летнюю российскую каноистку дисквалифицировали за допинг
Российскую каноистку Ларису Антонову дисквалифицировали из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Проба была взята 18 мая 2025 года во время Всемирных игр ветеранов. В ней был обнаружен мельдоний. Спортсменка признала факт нарушения, и ее результаты на соревнованиях были аннулированы.
Срок дисквалификации 58-летней Антоновой пока неизвестен. ITA передало дело в Международную федерацию каноэ (ICF).
Антонова является двукратной победительницей Кубка Европы по каноэ среди ветеранов 2021 года в смешанном заезде двоек в категории 35–49 лет и в заезде байдарок-одиночек среди женщин 40–54 года.
