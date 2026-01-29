 Перейти к основному контенту
Спорт
0

58-летнюю российскую каноистку дисквалифицировали за допинг

58-летнюю российскую каноистку Ларису Антонову дисквалифицировали за допинг
В допинг-пробе Антоновой, взятой во время Всемирных игр ветеранов, был обнаружен мельдоний
Фото: Ezra Shaw / Getty Images
Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Российскую каноистку Ларису Антонову дисквалифицировали из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Проба была взята 18 мая 2025 года во время Всемирных игр ветеранов. В ней был обнаружен мельдоний. Спортсменка признала факт нарушения, и ее результаты на соревнованиях были аннулированы.

Срок дисквалификации 58-летней Антоновой пока неизвестен. ITA передало дело в Международную федерацию каноэ (ICF).

Антонова является двукратной победительницей Кубка Европы по каноэ среди ветеранов 2021 года в смешанном заезде двоек в категории 35–49 лет и в заезде байдарок-одиночек среди женщин 40–54 года.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
