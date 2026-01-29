 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Тренер ПСЖ прокомментировал выбор Сафонова для стартового состава

Сафонов сыграл в матче ПСЖ — «Ньюкасл Юнайтед» впервые после перелома руки, полученного в финале Межконтинентального кубка. Встреча закончилась со счетом 1:1
Луис Энрике
Луис Энрике (Фото: Octavio Passos / Getty Images)

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не боится экспериментов и заявил о готовности к активной ротации вратарей. Об этом сообщает Le Figaro.

«Могу ли я объяснить этот выбор [Сафонова]? Я ничего не могу сказать. Когда вы увидите мои решения в будущем, всем станет ясно. У меня нет проблем с ротацией вратарей, я не знаю, буду ли я это делать [в будущем]. Я открыт для экспериментов и прошу своих игроков всегда быть готовыми. Но я не знаю, что буду делать», — сказал Энрике.

Французский клуб сыграл вничью с английским «Ньюкасл Юнайтед» в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов впервые сыграл матч после перелома руки. Он получил травму 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (несмотря на травму, он отбил четыре пенальти в послематчевой серии, и ПСЖ победил).

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года. С парижским клубом он выиграл чемпионат Франции, взял Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

ПСЖ находится на 11-м месте с 14 очками, «Ньюкасл» занимает 12-ю позицию (14). Оба клуба сыграют в стыковом раунде Лиги чемпионов.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится 30 января. «Пари Сен-Жермен» является действующим победителем.

Рената Утяева
Матвей Сафонов
25 февраля 1999 года
