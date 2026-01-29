ПСЖ с Сафоновым сыграл вничью с «Ньюкаслом» и попал в стыковой раунд ЛЧ

ПСЖ с Сафоновым сыграл вничью с клубом АПЛ и попал в стыковые раунд в ЛЧ

Французский «Пари-Сен Жермен» сыграл вничью с английским «Ньюкасл Юнайтед». Матч закончился со счетом 1:1

Матвей Сафонов (Фото: Franco Arland / Getty Images)

Французский «Пари-Сен Жермен» сыграл вничью с английским «Ньюкасл Юнайтед» в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе французского клуба забитым мячом отметился Витинья (8-я минута). У «Ньюкасла» голом отличился Джо Уиллок (45+2).

Грузинский нападающий ПСЖ Хвича Кварацхелия получил травму и покинул поле на 22-й минуте в сопровождении сотрудников клуба. Его заменил французский форвард Дезире Дуэ.

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провел первый матч после перелома руки. Россиянин получил травму 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти).

«Пари Сен-Жермен» является действующим победителем Лиги чемпионов.

Общий этап Лиги чемпионов в текущем сезоне проходит в формате с участием 36 клубов. На первом этапе каждая команда провела по восемь матчей (четыре дома и четыре в гостях). Клуб, занявший первое место в общей таблице, автоматически выходит в 1/8 финала. Команды с девятого по 24-е места сыграют в стыковых матчах за оставшиеся путевки в плей-офф.

Французский клуб занял 11-ю строчку с 14 очками, «Ньюкасл» расположился на 12-м местк (14). Оба клуба сыграют в стыковом раунде Лиги чемпионов.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится 30 января.