Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 2,1 x 3,5 2 3,45 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,25 x 3,6 2 3 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 4,8 x 3,6 2 1,75 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Ноттингем Форест Ференцварош 1 1,6 x 4,05 2 5,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

ПСЖ с Сафоновым сыграл вничью с клубом АПЛ и попал в стыковые раунд в ЛЧ

ПСЖ с Сафоновым сыграл вничью с «Ньюкаслом» и попал в стыковой раунд ЛЧ
Французский «Пари-Сен Жермен» сыграл вничью с английским «Ньюкасл Юнайтед». Матч закончился со счетом 1:1
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Franco Arland / Getty Images)

Французский «Пари-Сен Жермен» сыграл вничью с английским «Ньюкасл Юнайтед» в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе французского клуба забитым мячом отметился Витинья (8-я минута). У «Ньюкасла» голом отличился Джо Уиллок (45+2).

Грузинский нападающий ПСЖ Хвича Кварацхелия получил травму и покинул поле на 22-й минуте в сопровождении сотрудников клуба. Его заменил французский форвард Дезире Дуэ.

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провел первый матч после перелома руки. Россиянин получил травму 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти).

Сафонов впервые после перелома попал в заявку на матч ПСЖ
Спорт
Матвей Сафонов

«Пари Сен-Жермен» является действующим победителем Лиги чемпионов.

Общий этап Лиги чемпионов в текущем сезоне проходит в формате с участием 36 клубов. На первом этапе каждая команда провела по восемь матчей (четыре дома и четыре в гостях). Клуб, занявший первое место в общей таблице, автоматически выходит в 1/8 финала. Команды с девятого по 24-е места сыграют в стыковых матчах за оставшиеся путевки в плей-офф.

Французский клуб занял 11-ю строчку с 14 очками, «Ньюкасл» расположился на 12-м местк (14). Оба клуба сыграют в стыковом раунде Лиги чемпионов.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится 30 января.

