Спорт⁠,
0

Сафонов впервые после перелома попал в заявку на матч ПСЖ

Сафонов попал в заявку на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против английского «Ньюкасл Юнайтед»
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов попал в заявку на матч впервые после перелома руки. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети X.

ПСЖ 28 января примет английский «Ньюкасл Юнайтед» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сафонов получил травму 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). Вратарь сломал руку во время серии пенальти, но несмотря на это он достоял до конца матча и отразил четыре 11-метровых удара подряд.

Ранее 27 января стало известно, что россиянин возобновил тренировки с французской командой.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года. С парижским клубом он выиграл чемпионат Франции, взял Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В этом сезоне российский вратарь провел за ПСЖ четыре встречи во всех турнирах и в том числе два раза сыграл «на ноль».

На текущий момент ПСЖ идет на шестом месте турнирной таблицы Лиги чемпионов УЕФА. После семи туров на счету клуба 13 очков.

Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Матвей Сафонов ПСЖ Пари Сен-Жермен Футбол
Матвей Сафонов фото
Матвей Сафонов
футболист
25 февраля 1999 года
