Сафонов впервые после перелома попал в заявку на матч ПСЖ
Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов попал в заявку на матч впервые после перелома руки. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети X.
ПСЖ 28 января примет английский «Ньюкасл Юнайтед» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Сафонов получил травму 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). Вратарь сломал руку во время серии пенальти, но несмотря на это он достоял до конца матча и отразил четыре 11-метровых удара подряд.
Ранее 27 января стало известно, что россиянин возобновил тренировки с французской командой.
Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года. С парижским клубом он выиграл чемпионат Франции, взял Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
В этом сезоне российский вратарь провел за ПСЖ четыре встречи во всех турнирах и в том числе два раза сыграл «на ноль».
На текущий момент ПСЖ идет на шестом месте турнирной таблицы Лиги чемпионов УЕФА. После семи туров на счету клуба 13 очков.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков
Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom
США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России