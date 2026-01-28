Сафонов впервые после перелома попал в заявку на матч ПСЖ

Сафонов попал в заявку на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против английского «Ньюкасл Юнайтед»

Матвей Сафонов (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов попал в заявку на матч впервые после перелома руки. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети X.

ПСЖ 28 января примет английский «Ньюкасл Юнайтед» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сафонов получил травму 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). Вратарь сломал руку во время серии пенальти, но несмотря на это он достоял до конца матча и отразил четыре 11-метровых удара подряд.

Ранее 27 января стало известно, что россиянин возобновил тренировки с французской командой.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года. С парижским клубом он выиграл чемпионат Франции, взял Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В этом сезоне российский вратарь провел за ПСЖ четыре встречи во всех турнирах и в том числе два раза сыграл «на ноль».

На текущий момент ПСЖ идет на шестом месте турнирной таблицы Лиги чемпионов УЕФА. После семи туров на счету клуба 13 очков.