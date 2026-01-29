В России появится аналог медиалиги звезды «Барселоны». Что известно
В России появится новая футбольная медиалига «НаПике», созданная бизнесменом и главой Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николаем Осиповым.
Первый сезон «НаПике» стартует 31 января и продлится до 22 марта. В течение этого периода каждую неделю будет по два тура: в субботу-воскресенье и среду-четверг. Матчи будут проводиться в закрытом помещении, а в составах команд появятся приглашенные звезды, хорошо известные широкой публике.
Чем «НаПике» отличается от МФЛ
«НаПике» была создана наподобие популярного международного проекта Kings League, основателем которого является экс-игрок сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике.
Проект нацелен на создание динамичного и зрелищного контента, который легко воспринимается аудиторией. Кроме того, он предоставит молодым игрокам возможность сыграть вместе со своими кумирами. Для этого организованы два внутренних чемпионата — взрослый и детский (с участием коммерческих академий). Матчи взрослой лиги будут транслироваться вечером, а детские — в первой половине дня.
«Гаджеты забирают большое количество внимания, в первую очередь, у молодежи, поэтому мы хотим, чтобы они все-таки вернулись на площадки, из которых когда-то вышли мы: во дворы, на коробки. Формат «НаПике» — это вот такая вот классный симбиоз — история детей и взрослых», — сказал Осипов «РБК Спорт».
Игры буду проходить в закрытом помещении в формате «6 на 6» (включая вратаря), с двумя таймами: по 20 и 16 минут. Последние 4 минуты второго тайма станут решающими. В случае ничейного результата по итогам 36 минут — назначается серия буллитов. Если же одна команда вела в счете к истечению 36 минуты, то игра переходит в режим Матчбола. Например, если счет матч 9:5, то игра ведется до 10 забитых мячей.
Игра начинается в формате «2 на 2», затем каждую минуту на поле появляется новый игрок с каждой стороны, пока не будет достигнут формат «6 на 6». Кроме того, каждая команда может использовать бонусные карты, такие как «пенальти президента», три минуты без офсайдов и другие.
В МФЛ матчи проходят в формате «11 на 11» и длятся два тайма по 25 минут чистого времени с обратным отсчетом. Каждая команда имеет тайм-аут за тайм, а вместо пенальти используется «буллитальти». В Медиалиге есть оранжевая карточка для временного удаления и зеленая для запроса VAR, а раз в тайм можно активировать «красный мяч», чтобы гол засчитывался за два. Также судьи стремятся к минимальным остановкам игры.
В матчах лиги будет одна из особенностей, когда команды смогут дважды за игру нестандартно повлиять на ход событий, что повысит зрелищность. Например, будет «пенальти президента»: в любой момент матча команда может остановить игру и предоставить президенту клуба возможность пробить пенальти. Забитый пенальти автоматически добавляет гол в актив команды.
Осипов также рассказал о бонусных картах, которые команды выбирают для своих президентов перед игрой вслепую, не зная, какой именно бонус получат до момента активации. Так, команда может выбрать вариант имитации керлинга — катание мяча с линии ворот в центр круга.
Какие команды будут участвовать в новой лиге
«НаПике» и МФЛ будут дополнять друг друга, а не конкурировать. Турниры не будут проводиться параллельно: «НаПике» запланирован дважды в год — в периоды зимней и летней пауз в Медиалиге.
Как рассказал Осипов, в период летнего перерыва, длящегося с июля по начало сентября, команды МФЛ активно ищут возможности для поддержания активности своих игроков и контент-команд. А участие в новой медийной лиге станет новым проектом с возможностью выхода на международный уровень.
В новом проекте выступят все звезды медиафутбола, включая Fight Nights, «Амкал», 2DROTS, ФК «10», «Эгриси», Broke Boys, ростовское СКА и так далее. Также будут представлены новые команды, которые на данный момент «создаются как бренды под формат «НаПике» и в целом под развитие медиафутбола».
По словам Осипова, есть определенные критерии отбора клубов для выступления в лиге (они будут опубликованы на официальном сайте), но система взносов отсутствует.
«В проекте существует точно такая же, очень простая система выбора участников. И нужно просто быть интересной командой с аудиторией, с фронтменом, с философией, либо со спецификой. <...> Команда должна быть интересной, самобытной», — сказал собеседник «РБК Спорт».
Кто из звезд будет
Одной из фишкой проекта станут тематические туры с участием приглашенных звезд в составе каждой команды, которые не смогли внедрить в МФЛ. Знаменитости будут выступать в удобный для них период времени в статусе полноценных игроков.
Осипов назвал лишь несколько имен из приглашенных звезд, но звездных участников будет значительно больше. Так, российский техноблогер Wylsacom появится на поле в составе «Эгриси», также планируются выступления популярного рэпера Icegergert в СКА и российских бойцов UFC Шары Буллета за Fight Nights и Армана Царукяна в Lit Energy.
«И я допускаю даже, что, может быть, и Ислам Махачев (действующий чемпион UFC в легком весе — прим. РБК), в зависимости от его трудного расписания. Но мне кажется, будучи в Москве, он Камилу Гаджиеву (президенту Fight Nights) не откажет в приглашении поиграть на площадке, в которой для него лично нет никаких ограничений», — добавил он.
Призовой фонд, спонсоры и бюджет лиги
До официального запуска «НаПике» Осипов рассказал, что проект реализуется исключительно за его личный счет, и сейчас внешних спонсоров или партнеров нет. Бюджет проекта составляет около ₽200 млн.
При этом Осипов отметил, что разговоры с некоторыми возможными спонсорами идут, однако пока что «договор ни с кем не подписан». «Возможно, на момент старта лиги или непосредственно самого проекта партнеры появятся. Но на данный момент все расходы по организации и подготовке к проведению данного турнира лежат на частных инвестициях вашего покорного слуги», — сказал он.
Бюджет второго сезона Медиалиги, достигший также примерно ₽200 млн, значительно превысил показатели первого почти в три раза. Такой рост был обусловлен увеличением затрат на логистику команд по России и соседним странам, аренду крупных стадионов и привлечение дополнительных служб поддержки.
Призовой фонд гарантированно составит ₽2 млн. Также предусматриваются дополнительные возможности его пополнения, зависящие от зрительской активности. Зрители смогут голосовать за различные действия выбранного коллектива, поддерживая их донатами на разрешенных площадках в России.
«Все донаты, которые будут поступать от зрителей, от рубля и до любой другой суммы, будут наполнять призовой фонд. Поэтому каким он будет, мы узнаем только после финального матча, в момент, когда все цифры будут аккумулированы», — рассказал глава «НаПике».
Осипов допустил, что призовой фонд нового проекта может стать рекордным в истории медиафутбола, учитывая его довольно насыщенное развитие.
В дебютном сезоне Медиалиги победители боролись за призовой фонд в ₽5 млн. При этом в МФЛ с самого начала отсутствовала система донатов от зрителей в поддержку команд. Но лига с самого начала заручилась поддержкой спонсора — букмекерской конторы Winline, сотрудничество с которой продолжается и по сей день.
Что известно о детской лиге
Детский внутренний чемпионат «НаПике» предоставит юным футболистам уникальную возможность посоревноваться бок о бок со своими кумирами. Осипов посоветовал обратить внимание на юных участников, некоторые из которых являются детьми известных людей в российском инфополе.
«Это будет не меньшее созвездие звезд, чьи дети в ближайшее время нас еще не раз удивят и раскроются. Никто не знает, в какую сторону они направят свой жизненный путь, но их родителей знают все», — добавил Осипов.», — добавил Осипов.
Более того, планируется участие команды клубов медиафутбола 2DROTS, «Эгриси», Broke Boys и других.
Матчи будут состоять из трех таймов по 15 минут.В каждом тайме будут участвовать игроки определенного возраста: первый тайм — дети 2017-2015 года рождения, второй — 2015-2013, третий — 2013-2011.
Участниками чемпионата станут такие команды, как ZOBNIN TEAM (капитана «Спартака» Романа Зобнина), Spire Team (команда блогера Евгения Спирякова), Broke Boys Jr (детский состав клуба блогеров Райзена и Дмитрия Егорова), академия 2DROTS и другие.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля