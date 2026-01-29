В России появится аналог медиалиги звезды «Барселоны». Что известно

Бизнесмен Николай Осипов, создавший футбольную Медиалигу, запускает медиафутбольный проект «НаПике». Каким образом будут взаимодействовать обе лиги, в чем уникальность новой и каков ее бюджет — в материале «РБК Спорт»

Николай Осипов (Фото: из личного архива)

В России появится новая футбольная медиалига «НаПике», созданная бизнесменом и главой Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николаем Осиповым.

Первый сезон «НаПике» стартует 31 января и продлится до 22 марта. В течение этого периода каждую неделю будет по два тура: в субботу-воскресенье и среду-четверг. Матчи будут проводиться в закрытом помещении, а в составах команд появятся приглашенные звезды, хорошо известные широкой публике.

Чем «НаПике» отличается от МФЛ

«НаПике» была создана наподобие популярного международного проекта Kings League, основателем которого является экс-игрок сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике.

Проект нацелен на создание динамичного и зрелищного контента, который легко воспринимается аудиторией. Кроме того, он предоставит молодым игрокам возможность сыграть вместе со своими кумирами. Для этого организованы два внутренних чемпионата — взрослый и детский (с участием коммерческих академий). Матчи взрослой лиги будут транслироваться вечером, а детские — в первой половине дня.

«Гаджеты забирают большое количество внимания, в первую очередь, у молодежи, поэтому мы хотим, чтобы они все-таки вернулись на площадки, из которых когда-то вышли мы: во дворы, на коробки. Формат «НаПике» — это вот такая вот классный симбиоз — история детей и взрослых», — сказал Осипов «РБК Спорт».

Игры буду проходить в закрытом помещении в формате «6 на 6» (включая вратаря), с двумя таймами: по 20 и 16 минут. Последние 4 минуты второго тайма станут решающими. В случае ничейного результата по итогам 36 минут — назначается серия буллитов. Если же одна команда вела в счете к истечению 36 минуты, то игра переходит в режим Матчбола. Например, если счет матч 9:5, то игра ведется до 10 забитых мячей.

Игра начинается в формате «2 на 2», затем каждую минуту на поле появляется новый игрок с каждой стороны, пока не будет достигнут формат «6 на 6». Кроме того, каждая команда может использовать бонусные карты, такие как «пенальти президента», три минуты без офсайдов и другие.

В МФЛ матчи проходят в формате «11 на 11» и длятся два тайма по 25 минут чистого времени с обратным отсчетом. Каждая команда имеет тайм-аут за тайм, а вместо пенальти используется «буллитальти». В Медиалиге есть оранжевая карточка для временного удаления и зеленая для запроса VAR, а раз в тайм можно активировать «красный мяч», чтобы гол засчитывался за два. Также судьи стремятся к минимальным остановкам игры.

В матчах лиги будет одна из особенностей, когда команды смогут дважды за игру нестандартно повлиять на ход событий, что повысит зрелищность. Например, будет «пенальти президента»: в любой момент матча команда может остановить игру и предоставить президенту клуба возможность пробить пенальти. Забитый пенальти автоматически добавляет гол в актив команды.

Осипов также рассказал о бонусных картах, которые команды выбирают для своих президентов перед игрой вслепую, не зная, какой именно бонус получат до момента активации. Так, команда может выбрать вариант имитации керлинга — катание мяча с линии ворот в центр круга.

Какие команды будут участвовать в новой лиге

Николай Осипов (Фото: из личного архива)

«НаПике» и МФЛ будут дополнять друг друга, а не конкурировать. Турниры не будут проводиться параллельно: «НаПике» запланирован дважды в год — в периоды зимней и летней пауз в Медиалиге.

Как рассказал Осипов, в период летнего перерыва, длящегося с июля по начало сентября, команды МФЛ активно ищут возможности для поддержания активности своих игроков и контент-команд. А участие в новой медийной лиге станет новым проектом с возможностью выхода на международный уровень.

В новом проекте выступят все звезды медиафутбола, включая Fight Nights, «Амкал», 2DROTS, ФК «10», «Эгриси», Broke Boys, ростовское СКА и так далее. Также будут представлены новые команды, которые на данный момент «создаются как бренды под формат «НаПике» и в целом под развитие медиафутбола».

По словам Осипова, есть определенные критерии отбора клубов для выступления в лиге (они будут опубликованы на официальном сайте), но система взносов отсутствует.

«В проекте существует точно такая же, очень простая система выбора участников. И нужно просто быть интересной командой с аудиторией, с фронтменом, с философией, либо со спецификой. <...> Команда должна быть интересной, самобытной», — сказал собеседник «РБК Спорт».

Кто из звезд будет

Одной из фишкой проекта станут тематические туры с участием приглашенных звезд в составе каждой команды, которые не смогли внедрить в МФЛ. Знаменитости будут выступать в удобный для них период времени в статусе полноценных игроков.

Осипов назвал лишь несколько имен из приглашенных звезд, но звездных участников будет значительно больше. Так, российский техноблогер Wylsacom появится на поле в составе «Эгриси», также планируются выступления популярного рэпера Icegergert в СКА и российских бойцов UFC Шары Буллета за Fight Nights и Армана Царукяна в Lit Energy.

«И я допускаю даже, что, может быть, и Ислам Махачев (действующий чемпион UFC в легком весе — прим. РБК), в зависимости от его трудного расписания. Но мне кажется, будучи в Москве, он Камилу Гаджиеву (президенту Fight Nights) не откажет в приглашении поиграть на площадке, в которой для него лично нет никаких ограничений», — добавил он.

Призовой фонд, спонсоры и бюджет лиги

Николай Осипов (Фото: из личного архива)

До официального запуска «НаПике» Осипов рассказал, что проект реализуется исключительно за его личный счет, и сейчас внешних спонсоров или партнеров нет. Бюджет проекта составляет около ₽200 млн.

При этом Осипов отметил, что разговоры с некоторыми возможными спонсорами идут, однако пока что «договор ни с кем не подписан». «Возможно, на момент старта лиги или непосредственно самого проекта партнеры появятся. Но на данный момент все расходы по организации и подготовке к проведению данного турнира лежат на частных инвестициях вашего покорного слуги», — сказал он.

Бюджет второго сезона Медиалиги, достигший также примерно ₽200 млн, значительно превысил показатели первого почти в три раза. Такой рост был обусловлен увеличением затрат на логистику команд по России и соседним странам, аренду крупных стадионов и привлечение дополнительных служб поддержки.

Призовой фонд гарантированно составит ₽2 млн. Также предусматриваются дополнительные возможности его пополнения, зависящие от зрительской активности. Зрители смогут голосовать за различные действия выбранного коллектива, поддерживая их донатами на разрешенных площадках в России.

«Все донаты, которые будут поступать от зрителей, от рубля и до любой другой суммы, будут наполнять призовой фонд. Поэтому каким он будет, мы узнаем только после финального матча, в момент, когда все цифры будут аккумулированы», — рассказал глава «НаПике».

Осипов допустил, что призовой фонд нового проекта может стать рекордным в истории медиафутбола, учитывая его довольно насыщенное развитие.

В дебютном сезоне Медиалиги победители боролись за призовой фонд в ₽5 млн. При этом в МФЛ с самого начала отсутствовала система донатов от зрителей в поддержку команд. Но лига с самого начала заручилась поддержкой спонсора — букмекерской конторы Winline, сотрудничество с которой продолжается и по сей день.

Что известно о детской лиге

Детский внутренний чемпионат «НаПике» предоставит юным футболистам уникальную возможность посоревноваться бок о бок со своими кумирами. Осипов посоветовал обратить внимание на юных участников, некоторые из которых являются детьми известных людей в российском инфополе.

«Это будет не меньшее созвездие звезд, чьи дети в ближайшее время нас еще не раз удивят и раскроются. Никто не знает, в какую сторону они направят свой жизненный путь, но их родителей знают все», — добавил Осипов.», — добавил Осипов.

Более того, планируется участие команды клубов медиафутбола 2DROTS, «Эгриси», Broke Boys и других.