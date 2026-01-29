Глава «НаПике» допустил рекордные призовые в истории медиафутбола

Основатель нового проекта «НаПике», а также глава футбольной Медиалиги, Николай Осипов рассказал, что зрители смогут участвовать в пополнении призового фонда для победителей через донаты

Николай Осипов (Фото: из личного архива)

Гарантированный призовой фонд в новом футбольном проекте «НаПике» будет увеличиваться за счет донатов зрителей, что потенциально может сделать его рекордным в истории медиафутбола. Об этом «РБК Спорт» заявил Николай Осипов, основатель этого проекта и глава футбольной Медиалиги.

«История с призовым фондом очень интересная. У нас есть отдельная и гарантированная цифра в размере ₽2 млн. Другие же возможности его пополнения будут напрямую зависеть от зрителей. <...> Возможно, этот призовой фонд будет рекордным из тех, что медиафутбол успел увидеть за свою достаточно богатую историю», — сказал Осипов.

По словам Осипова, в проекте будет существовать открытая и понятная система взаимодействия аудитории и команд. «Зритель может голосовать за то или иное действие своего коллектива путем донатов на допустимых площадках в нашей стране», — добавил он.

Глава «НаПике» отметил, что каким в итоге получится призовой фонд, «мы узнаем только после финального матча, в момент, когда все цифры будут аккумулированы».

В России стартует новая футбольная медиалига «НаПике», созданная по аналогии с Kings League Жерара Пике. Первый сезон пройдет с 31 января по 22 марта и будет включать в себя два тура в неделю (сб-вс и ср-чт). Матчи будут проводиться в закрытых помещениях, а в некоторых турах будут участвовать известные медийные личности.

Матч начинается в формате «2 на 2» (включая вратаря), затем каждую минуту на поле будет выходить по одному новому игроку с каждой стороны, пока не будет достигнут формат «6 на 6».