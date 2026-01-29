Глава «НаПике» допустил рекордные призовые в истории медиафутбола
Гарантированный призовой фонд в новом футбольном проекте «НаПике» будет увеличиваться за счет донатов зрителей, что потенциально может сделать его рекордным в истории медиафутбола. Об этом «РБК Спорт» заявил Николай Осипов, основатель этого проекта и глава футбольной Медиалиги.
«История с призовым фондом очень интересная. У нас есть отдельная и гарантированная цифра в размере ₽2 млн. Другие же возможности его пополнения будут напрямую зависеть от зрителей. <...> Возможно, этот призовой фонд будет рекордным из тех, что медиафутбол успел увидеть за свою достаточно богатую историю», — сказал Осипов.
По словам Осипова, в проекте будет существовать открытая и понятная система взаимодействия аудитории и команд. «Зритель может голосовать за то или иное действие своего коллектива путем донатов на допустимых площадках в нашей стране», — добавил он.
Глава «НаПике» отметил, что каким в итоге получится призовой фонд, «мы узнаем только после финального матча, в момент, когда все цифры будут аккумулированы».
В России стартует новая футбольная медиалига «НаПике», созданная по аналогии с Kings League Жерара Пике. Первый сезон пройдет с 31 января по 22 марта и будет включать в себя два тура в неделю (сб-вс и ср-чт). Матчи будут проводиться в закрытых помещениях, а в некоторых турах будут участвовать известные медийные личности.
Матч начинается в формате «2 на 2» (включая вратаря), затем каждую минуту на поле будет выходить по одному новому игроку с каждой стороны, пока не будет достигнут формат «6 на 6».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля