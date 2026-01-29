 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 2,27 x 3,45 2 3,1 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,3 x 3,8 2 3 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 5,6 x 3,75 2 1,65 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Ноттингем Форест Ференцварош 1 1,62 x 3,85 2 5,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Стали известны несколько приглашенных звезд футбольной медиалиги «НаПике»

Звезды UFC станут приглашенными гостями в футбольном проекте «НаПике»
«НаПике» — новая футбольная медиалига России, которая начнет свой первый сезон 31 января 2026 года. Основателем проекта стал бизнесмен Николай Осипов, также являющийся главой Медийной футбольной лиги (МФЛ)
Боец UFC Арман Царукян
Боец UFC Арман Царукян (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

В новом футбольном медиапроекте «НаПике» смогут поучаствовать такие приглашенные знаменитости, как звезды UFC Арман Царукян, Шара Буллет, а также российский рэпер Icegergert. Об этом «РБК Спорт» заявил Николай Осипов, основатель нового футбольного проекта и глава футбольной Медиалиги.

«В Lit Energy планируется Арман Царукян, а в Fight Nights — Шара Буллет. Допускаю даже, что может быть, и Ислам Махачев, в зависимости от его трудного расписания. Но мне кажется, будучи в Москве, он Камилу Гаджиеву (президенту Fight Nights) не откажет в приглашении поиграть на площадке, в которой для него лично нет никаких вообще ограничений. Также СКА заявил, что у них будет играть рэпер Icegergert — человек с футбольным прошлым», — добавил он.

«НаПике» — новая футбольная медиалига в России, похожая на популярный проект Kings League, созданный экс-игроком сборной Испании Жераром Пике.

Первый сезон пройдет с 31 января по 22 марта. В течение этого периода каждую неделю будут проходить два тура: по субботам и воскресеньям, а также по средам и четвергам. Матчи будут проводиться в закрытых помещениях, а в некоторых турах будут принимать участие приглашенные звезды, известные широкой публике.

Формат матчей в «НаПике» — «6 на 6», включая вратаря. Игра начинается в формате «2 на 2», затем каждую минуту на поле будет выходить по одному новому игроку с каждой стороны, пока не будет достигнут формат «6 на 6».

34-летний Махачев — действующий чемпион UFC в полусреднем весе. Россиянин также возглавляет рейтинг организации вне зависимости от весовой категории. В его активе 28 побед и одно поражение в MMA.

Царукяну 29 лет. Сейчас боец занимает второе место рейтинга UFC в легком весе. В MMA у него 23 победы и три поражения.

Шара Буллет (настоящее имя Шарабутдин Магомедов) провел всего пять поединков в UFC. Всего на его счету в смешанных единоборствах 16 побед и одно поражение. Ранее боец выступал в промоушенах RCC, AMC Fight Nights и «Наше дело».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Полина Мельникова
Футбол Медиалига звезды UFC
Материалы по теме
Макгрегор заявил о желании провести чемпионский бой в UFC с Махачевым
Спорт
Стал известен следующий соперник Ислама Махачева
Спорт
Царукян победил Хукера в главном бою турнира UFC в Катаре
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Собянин рассказал о восстановлении почти 180 столичных прудов Город, 17:50
Командировки без переплат: пять причин лишних расходов и как их избежать Отрасли, 17:49
ЦБ снизил курс доллара на 30 января почти до ₽76 Инвестиции, 17:48
Стейблкоин от криптопроекта Трампов USD1 достиг капитализации $5 млрд Крипто, 17:45
В Москве выставили на торги усадьбу Рябушинских и дом Россинского Недвижимость, 17:40
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Губерниев отреагировал на включение в санкционный список ЕС Спорт, 17:38
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Январь в Москве стал самым снежным за 203 года Город, 17:34
Песков объяснил участие начальника ГРУ во встрече Путина с лидером ОАЭ Политика, 17:33
ЕС ввел новые санкции против Ирана в ответ на подавление протестов Политика, 17:33
Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70 за баррель Инвестиции, 17:32
Минобороны сообщило об уничтожении макета F-16 на Украине Политика, 17:31
Стали известны несколько приглашенных звезд футбольной медиалиги «НаПике» Спорт, 17:31
Что изменится в личных финансах россиян с февраля 2026 года Инвестиции, 17:30