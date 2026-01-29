Стали известны несколько приглашенных звезд футбольной медиалиги «НаПике»

«НаПике» — новая футбольная медиалига России, которая начнет свой первый сезон 31 января 2026 года. Основателем проекта стал бизнесмен Николай Осипов, также являющийся главой Медийной футбольной лиги (МФЛ)

Боец UFC Арман Царукян (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

В новом футбольном медиапроекте «НаПике» смогут поучаствовать такие приглашенные знаменитости, как звезды UFC Арман Царукян, Шара Буллет, а также российский рэпер Icegergert. Об этом «РБК Спорт» заявил Николай Осипов, основатель нового футбольного проекта и глава футбольной Медиалиги.

«В Lit Energy планируется Арман Царукян, а в Fight Nights — Шара Буллет. Допускаю даже, что может быть, и Ислам Махачев, в зависимости от его трудного расписания. Но мне кажется, будучи в Москве, он Камилу Гаджиеву (президенту Fight Nights) не откажет в приглашении поиграть на площадке, в которой для него лично нет никаких вообще ограничений. Также СКА заявил, что у них будет играть рэпер Icegergert — человек с футбольным прошлым», — добавил он.

«НаПике» — новая футбольная медиалига в России, похожая на популярный проект Kings League, созданный экс-игроком сборной Испании Жераром Пике.

Первый сезон пройдет с 31 января по 22 марта. В течение этого периода каждую неделю будут проходить два тура: по субботам и воскресеньям, а также по средам и четвергам. Матчи будут проводиться в закрытых помещениях, а в некоторых турах будут принимать участие приглашенные звезды, известные широкой публике.

Формат матчей в «НаПике» — «6 на 6», включая вратаря. Игра начинается в формате «2 на 2», затем каждую минуту на поле будет выходить по одному новому игроку с каждой стороны, пока не будет достигнут формат «6 на 6».