Стали известны несколько приглашенных звезд футбольной медиалиги «НаПике»
В новом футбольном медиапроекте «НаПике» смогут поучаствовать такие приглашенные знаменитости, как звезды UFC Арман Царукян, Шара Буллет, а также российский рэпер Icegergert. Об этом «РБК Спорт» заявил Николай Осипов, основатель нового футбольного проекта и глава футбольной Медиалиги.
«В Lit Energy планируется Арман Царукян, а в Fight Nights — Шара Буллет. Допускаю даже, что может быть, и Ислам Махачев, в зависимости от его трудного расписания. Но мне кажется, будучи в Москве, он Камилу Гаджиеву (президенту Fight Nights) не откажет в приглашении поиграть на площадке, в которой для него лично нет никаких вообще ограничений. Также СКА заявил, что у них будет играть рэпер Icegergert — человек с футбольным прошлым», — добавил он.
«НаПике» — новая футбольная медиалига в России, похожая на популярный проект Kings League, созданный экс-игроком сборной Испании Жераром Пике.
Первый сезон пройдет с 31 января по 22 марта. В течение этого периода каждую неделю будут проходить два тура: по субботам и воскресеньям, а также по средам и четвергам. Матчи будут проводиться в закрытых помещениях, а в некоторых турах будут принимать участие приглашенные звезды, известные широкой публике.
Формат матчей в «НаПике» — «6 на 6», включая вратаря. Игра начинается в формате «2 на 2», затем каждую минуту на поле будет выходить по одному новому игроку с каждой стороны, пока не будет достигнут формат «6 на 6».
34-летний Махачев — действующий чемпион UFC в полусреднем весе. Россиянин также возглавляет рейтинг организации вне зависимости от весовой категории. В его активе 28 побед и одно поражение в MMA.
Царукяну 29 лет. Сейчас боец занимает второе место рейтинга UFC в легком весе. В MMA у него 23 победы и три поражения.
Шара Буллет (настоящее имя Шарабутдин Магомедов) провел всего пять поединков в UFC. Всего на его счету в смешанных единоборствах 16 побед и одно поражение. Ранее боец выступал в промоушенах RCC, AMC Fight Nights и «Наше дело».
