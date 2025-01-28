 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

КХЛ дисквалифицировала лидера «Локомотива» на два матча за грубость

КХЛ дисквалифицировала лидера «Локомотива» Шалунова на два матча за грубость
Максима Шалунова наказали за то, что он нанес травму форварду московского «Динамо» Артем Ильенко
Максим Шалунов
Максим Шалунов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Шалунов дисквалифицирован на два матча за грубость в игре с московским «Динамо». Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Накануне «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. В третьем периоде Шалунов нанес травму форварду «Динамо» Артему Ильенко, ударив того клюшкой по ноге во время вбрасывания. Ильенко пропустит минимум месяц.

КХЛ наложила штраф (сумма не называется) и дисквалифицировала Шалунова на одну игру за эпизод с травмой. А поскольку хоккеиста уже наказывали дисциплинарным штрафом до конца игры в этом сезоне, то ему полагается еще одна одноматчевая дисквалификация. Таким образом, общий срок дисквалификации составил две игры.

Шалунов набрал 31 (16+15) очко в 49 матчах сезона, он является вторым снайпером и третьем бомбардиром «Локомотива».

Ярославский клуб занимает первое место во всей КХЛ, набрав 80 очков в 51 игре.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В Пусане загорелся пассажирский самолет. Фото

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Россиянин лишился титула чемпиона мира из-за мельдония

В России показали предсерийный образец электрокара «Атом»

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль ХК Динамо Москва
Материалы по теме
Форвард «Спартака» заменит травмированного Кузнецова на Матче звезд КХЛ
Спорт
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» КХЛ
Спорт
Канадца признали лучшим форвардом недели в КХЛ за рекорд по хет-трикам
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 102,75 (-0,44) Инвестиции, 27 янв, 18:07 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 97,13 (-1,13) Инвестиции, 27 янв, 18:07
В ЮАР начнут учитывать вино для расчета инфляцииВино, 18:29
На Украине заблокировали криптовалютную биржу Kuna. Что случилосьКрипто, 18:28
ФТС не подтвердила рассылку с требованием доплатить пошлины за ввоз машинОбщество, 18:26
Патрушев заявил о росте поставок на флот морских беспилотниковПолитика, 18:23
Путину показали новую «Лада Искра»Политика, 18:20
Часы Судного дня приблизились к «ядерной полуночи» на рекордное времяПолитика, 18:20
Официальный курс доллара США вырос почти на ₽1 и приблизился к ₽98Инвестиции, 18:19
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Кравцов заявил о возврате в школы основ духовно-нравственной культурыОбщество, 18:17
КХЛ дисквалифицировала лидера «Локомотива» на два матча за грубостьСпорт, 18:13
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 18:09
Дилеры не довольны работой с китайцами. Как изменится рынок в 2025 годуАвто, 17:48
«Дам нужный контакт». Как нам предложили продать красивый номер при ДТПАвто, 17:44
Антрополог Станислав Дробышевский: «‎Марс не спасет человечество»Pro, 17:44
Власти Кубани ответили на обвинения во «вкатывании» мазута в песокОбщество, 17:43