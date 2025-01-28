КХЛ дисквалифицировала лидера «Локомотива» на два матча за грубость
Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Шалунов дисквалифицирован на два матча за грубость в игре с московским «Динамо». Об этом сообщается на сайте КХЛ.
Накануне «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. В третьем периоде Шалунов нанес травму форварду «Динамо» Артему Ильенко, ударив того клюшкой по ноге во время вбрасывания. Ильенко пропустит минимум месяц.
КХЛ наложила штраф (сумма не называется) и дисквалифицировала Шалунова на одну игру за эпизод с травмой. А поскольку хоккеиста уже наказывали дисциплинарным штрафом до конца игры в этом сезоне, то ему полагается еще одна одноматчевая дисквалификация. Таким образом, общий срок дисквалификации составил две игры.
Шалунов набрал 31 (16+15) очко в 49 матчах сезона, он является вторым снайпером и третьем бомбардиром «Локомотива».
Ярославский клуб занимает первое место во всей КХЛ, набрав 80 очков в 51 игре.
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