КХЛ дисквалифицировала лидера «Локомотива» Шалунова на два матча за грубость

КХЛ дисквалифицировала лидера «Локомотива» на два матча за грубость

Максима Шалунова наказали за то, что он нанес травму форварду московского «Динамо» Артем Ильенко

Максим Шалунов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Шалунов дисквалифицирован на два матча за грубость в игре с московским «Динамо». Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Накануне «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. В третьем периоде Шалунов нанес травму форварду «Динамо» Артему Ильенко, ударив того клюшкой по ноге во время вбрасывания. Ильенко пропустит минимум месяц.

КХЛ наложила штраф (сумма не называется) и дисквалифицировала Шалунова на одну игру за эпизод с травмой. А поскольку хоккеиста уже наказывали дисциплинарным штрафом до конца игры в этом сезоне, то ему полагается еще одна одноматчевая дисквалификация. Таким образом, общий срок дисквалификации составил две игры.

Шалунов набрал 31 (16+15) очко в 49 матчах сезона, он является вторым снайпером и третьем бомбардиром «Локомотива».

Ярославский клуб занимает первое место во всей КХЛ, набрав 80 очков в 51 игре.