Комитет по этике РФС рассмотрит интервью Дзюбы 4 февраля
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) 4 февраля рассмотрит ноябрьское интервью форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы. Об этом «Матч ТВ» сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Заседание комитета по этике состоится 4 февраля», — рассказали в РФС.
«Матч ТВ» в ноябре прошлого года опубликовал большое интервью Дзюбы, в котором футболист, в частности, заявил, что не пожмет руку главному тренеру «железнодорожников» Михаилу Галактионову, рассказал о конфликте тренера со «злопамятным» гендиректором клуба и о том, что в поделенной на «группировки» команде «творятся ужасные вещи».
В «Локомотиве» тогда заявили, что расценивают высказывания Дзюбы как грубое нарушение спортивной и деловой этики и неуважение к российскому футбольному сообществу.
В январе стало известно, что президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев обратился с просьбой провести заседание комитета для обсуждения возможного нарушения футболистом «Акрона» положений регламента РФС по этике.
Дзюба был игроком «Локомотива» с февраля 2023-го по май 2024 года. С сентября 36-летний форвард играет за «Акрон».
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