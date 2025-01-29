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Комитет по этике РФС рассмотрит интервью Дзюбы 4 февраля

В ноябрьском интервью «Матч ТВ» Дзюба, выступающий сейчас за «Акрон», заявил, что не подаст руку тренеру «Локомотива», а команда поделена на «группировки». «Локомотив» называл это интервью нарушением этики и дискредитацией РПЛ
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) 4 февраля рассмотрит ноябрьское интервью форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы. Об этом «Матч ТВ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Заседание комитета по этике состоится 4 февраля», — рассказали в РФС.

«Матч ТВ» в ноябре прошлого года опубликовал большое интервью Дзюбы, в котором футболист, в частности, заявил, что не пожмет руку главному тренеру «железнодорожников» Михаилу Галактионову, рассказал о конфликте тренера со «злопамятным» гендиректором клуба и о том, что в поделенной на «группировки» команде «творятся ужасные вещи».

РПЛ обратилась в комитет по этике РФС в связи с интервью Дзюбы
Спорт
Артем Дзюба

В «Локомотиве» тогда заявили, что расценивают высказывания Дзюбы как грубое нарушение спортивной и деловой этики и неуважение к российскому футбольному сообществу.

В январе стало известно, что президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев обратился с просьбой провести заседание комитета для обсуждения возможного нарушения футболистом «Акрона» положений регламента РФС по этике.

Дзюба был игроком «Локомотива» с февраля 2023-го по май 2024 года. С сентября 36-летний форвард играет за «Акрон».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Артем Дзюба ФК Локомотив Москва ФК Акрон Российская премьер-лига (РПЛ) Александр Алаев
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