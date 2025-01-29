 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Израиле умер один из первых футбольных агентов СССР Яков Гершензон

Гершензон ушел из жизни возрасте 89 лет. Он многие годы был ближайшим помощником Пини Захави, одного из самых известных футбольных агентов в мире

Известный футбольный агент Яков Гершензон скончался в Израиле в возрасте 89 лет. Об этом «Чемпионату» сообщил его коллега Григорий Крицер.

Уроженец Кишинева в юности играл футбол, позднее закончил институт физкультуры, много лет работал с детскими командами в Молдавии, возглавлял юношеские сборные республики, был также директором республиканской футбольной школы при спорткомитете МССР.

В 1978 году Гершензон эмигрировал в Израиль, стал работать преподавателем физкультуры в школе. Позднее познакомился и стал работать с Пини Захави, в то время начинающим агентом.

Гершензон участвовал в первых трансферах советских футболистов за рубеж и в организации товарищеского матча сборных Израиля и СССР в 1989 году в период разрыва дипломатических отношений между странами.

Гершензон многие годы был ближайшим помощником Захави, который сейчас является одним из самых известных футбольных агентов в мире, в чей список клиентов входят Роберт Левандовски («Барселона») и Кристофер Нкунку («Челси»).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Израиль СССР футбольные агенты
Материалы по теме
Умер самый молодой футболист в истории «Манчестер Юнайтед»
Спорт
Федорищев подаст заявление по поводу работы футбольных агентов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
СК показал кадры с места убийства лесничих в Калужской областиОбщество, 16:04
В Петербурге силовики провели обыски в здании УФАС по делу о госзакупкахПолитика, 15:56
В Израиле умер один из первых футбольных агентов СССР Яков ГершензонСпорт, 15:51
Глава Иркутской области призвал ужесточить ограничение майнинга в регионеКрипто, 15:50
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:50
Пенсионный фонд Норвегии заработал почти $222 млрд прибыли в 2024 годуИнвестиции, 15:47
Глава Приднестровья рассказал о кредите от России на покупку газаПолитика, 15:41
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 15:40
Генпрокуратура признала нежелательным «Реестр ущерба Украине»Политика, 15:39
За этими 4 трендами менеджмента стоит следить в 2025 году — Fast CompanyPro, 15:36
Морозы и снегопады вернутся в Москву в первые дни февраляОбщество, 15:36
В РФС отреагировали на задержание бывшего вице-президента организацииСпорт, 15:36
В Калифорнии предупредили о «разрушительном влиянии» Трампа на винодельниВино, 15:35
Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться на Тендровской косеПолитика, 15:34