В Израиле умер один из первых футбольных агентов СССР Яков Гершензон
Известный футбольный агент Яков Гершензон скончался в Израиле в возрасте 89 лет. Об этом «Чемпионату» сообщил его коллега Григорий Крицер.
Уроженец Кишинева в юности играл футбол, позднее закончил институт физкультуры, много лет работал с детскими командами в Молдавии, возглавлял юношеские сборные республики, был также директором республиканской футбольной школы при спорткомитете МССР.
В 1978 году Гершензон эмигрировал в Израиль, стал работать преподавателем физкультуры в школе. Позднее познакомился и стал работать с Пини Захави, в то время начинающим агентом.
Гершензон участвовал в первых трансферах советских футболистов за рубеж и в организации товарищеского матча сборных Израиля и СССР в 1989 году в период разрыва дипломатических отношений между странами.
Гершензон многие годы был ближайшим помощником Захави, который сейчас является одним из самых известных футбольных агентов в мире, в чей список клиентов входят Роберт Левандовски («Барселона») и Кристофер Нкунку («Челси»).
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