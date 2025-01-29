В Израиле умер один из первых футбольных агентов СССР Яков Гершензон

Гершензон ушел из жизни возрасте 89 лет. Он многие годы был ближайшим помощником Пини Захави, одного из самых известных футбольных агентов в мире

Известный футбольный агент Яков Гершензон скончался в Израиле в возрасте 89 лет. Об этом «Чемпионату» сообщил его коллега Григорий Крицер.

Уроженец Кишинева в юности играл футбол, позднее закончил институт физкультуры, много лет работал с детскими командами в Молдавии, возглавлял юношеские сборные республики, был также директором республиканской футбольной школы при спорткомитете МССР.

В 1978 году Гершензон эмигрировал в Израиль, стал работать преподавателем физкультуры в школе. Позднее познакомился и стал работать с Пини Захави, в то время начинающим агентом.

Гершензон участвовал в первых трансферах советских футболистов за рубеж и в организации товарищеского матча сборных Израиля и СССР в 1989 году в период разрыва дипломатических отношений между странами.

Гершензон многие годы был ближайшим помощником Захави, который сейчас является одним из самых известных футбольных агентов в мире, в чей список клиентов входят Роберт Левандовски («Барселона») и Кристофер Нкунку («Челси»).