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Лучший двоеборец в мире объявил о завершении карьеры в 27 лет

Лучший двоеборец в мире Ярл Магнус Рибер объявил о завершении карьеры в 27 лет
Восьмикратный чемпион мира, рекордсмен по количеству побед на этапах Кубка мира Ярл Магнус Рибер в конце сезона уйдет из спорта из-за болезни Крона
Ярл Магнус Рибер
Ярл Магнус Рибер (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Восьмикратный чемпион мира по лыжному двоеборью Ярл Магнус Рибер на пресс-конференции объявил, что завершит карьеру в конце сезона из-за проблем со здоровьем.

«Время пришло. Это будет мой последний сезон. Я прояснил все свои проблемы. Это состояние называется болезнью Крона, и мне придется жить с ней всю оставшуюся жизнь. К счастью, лекарства помогают», — цитирует 27-летнего норвежка NRK.

Болезнь Крона — это хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта, которое может локализоваться практически во всех его отделах — от ротовой полости до прямой кишки.

Пятикратный чемпион ОИ Йоханнес Бё завершит карьеру в конце сезона
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Йоханнес Бё

Рибер является лучшим двоеборцем последних лет, норвежец пять сезонов подряд был победителем общего зачета Кубка мира, является рекордсменом по количеству побед на этапах КМ (76).

При этом Рибер так и останется без золотой олимпийской медали. В 2018 году в Пхёнчхане он завоевал серебро в командном турнире, а в Пекине-2022 сенсационно остался без наград. Норвежец был лучшим после прыжка с большого трамплина, но в гонке повернул не туда, потерял много времени и занял лишь восьмое место. А с соревнований на обычном трамплине Рибера сняли из-за положительного теста на коронавирус.

Ранее о завершении карьеры в конце сезоне объявили лидеры сборной Норвегии по биатлону, многократный олимпийские чемпионы Йоханнес и Тарьей Бё.

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Иван Витченко Иван Витченко
лыжное двоеборье Норвегия
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